El Municipio de General Alvarado adquirió un Arco en C de última generación, cuyo destino es el Hospital Municipal.

El Arco en C es un dispositivo médico utilizado para diagnóstico y tratamiento en diversas especialidades médicas. Su forma de C permite la proyección de imágenes de rayos X en tiempo real, lo que permite una visualización detallada y precisa de la anatomía del paciente. De esta manera, el Arco en C es utilizado en cirugías, intervenciones endovasculares, traumas y otros procedimientos quirúrgicos.

La adquisición de este equipo de alta tecnología es una gran inversión en la salud de la comunidad y representa un importante avance para el Hospital Municipal Marino Cassano y todo el sistema sanitario público en general. El Arco en C permitirá una mayor precisión en los diagnósticos y tratamientos, lo que mejorará significativamente la calidad de atención de las y los vecinos.

