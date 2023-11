En ese sentido, Watson comentó: “No queremos más agravios, no queremos más violencia, no queremos libre portación de armas, no queremos venta de órganos”.

“El 19 de noviembre votá por tu futuro y el de tu familia. Elegí a Sergio Massa como presidente”, escribió Watson en su cuenta de X, red social desde la que remarcó su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria