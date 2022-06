Desde que empezó su relación con con Jakob Von Plessen, Zaira Nara se propuso no exponer su vida privada y lo logró durante varios años, pero en 2021 sufrió los daños colaterales del escándalo que se desató luego de que su hermana Wanda descubriera el affaire de Mauro Icardi con la China Suárez y se supiera que el empresario había sido cómplice del futbolista para concretar un encuentro en París. El "Wandagate" hizo mella en el matrimonio, que se hundió en una fuerte crisis durante varios meses, al punto de que Zaira lo admitió públicamente, pero no pudo evitar que les adjudicaran terceros en discordia

Por un lado, a ella se la relacionó con el polista Facundo Pieres, mientras que a él se lo vinculó con la modelo Jimena Buttigliengo. "Zaira Nara, no conozco a tu marido, no lo vi nunca en mi vida a Jakob", aclaró Jimena desde Francia, donde hace años vive junto a su marido y sus dos hijos y la conductora también salió a enfrentar el rumor. "Lo que me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel ni nada por el estilo, ni nada raro de todo lo que se dijo que yo lo encontré a Jakob en París", declaró en diálogo con Pía Shaw. "Justo la chica de la que hablan es una chica que recontra conozco, que me invitó al cumpleaños de sus hijitos cuando yo estuve en París, no fui realmente porque estaba muy conectada 24/7 con mi hermana. Es horrible que de repente por no responder se termina hablando más y armando una bola enorme", sumó

Y concluyó, contundente: "Me encantaría que eso quede claro porque me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre". Pero luego de semanas tormentosas, parece que salió el sol para Zaira y Jakob. O por lo menos, la modelo dio indicios de que las cosas entre ellos mejoraron a través de un descuido en sus redes sociales

¿Qué pasó? Zaira pasó el último fin de semana en Carmelo, Uruguay y, aunque no quiso mostrar con quién viajó, compartió una selfie frente al espejo en la que se llega a ver el reflejo de Von Plessen

Como si esto fuera poco, también fueron fotografiados en un restaurante y caminando juntos por la calle. ¿Habrá sido una luna de miel para sellar la reconciliación?