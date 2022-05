(Por Javier Berro) El rapero YSY A, uno de los máximos exponentes de la escena urbana argentina, revisitó anoche durante dos horas los “clásicos” de sus discografía ante 10 mil personas que colmaron el predio al aire libre de Obras Sanitarias y disfrutaron tanto del "trap de verdad" como de su fusión con el tango.

“¿En Buenos Aires, la ciudad que me vio nacer, hay gente con ganas de fiesta y de transpirar esta noche?”, derritió el hielo Alejo Nahuel Acosta Migliarini, antes de largar su “show de clásicos” con “Dame Droga”, “Salgo a Cazar” y “Todo de Oro”, mientras era iluminado por un imponente juego de luces y pantallas que alternaban entre visuales de un bosque otoñal a una calavera dorada animada.

Siempre locuaz, el artista se entregó al ida y vuelta con un público que sigue creciendo de a miles entre show y show, y que luego de su último Luna Park todavía le “pedía más” en su primera noche histórica en el icónico predio al aire libre: “Y si la gente me lo pide, yo se lo tengo que dar”, señaló para dejar en manos del “azar” de una ruleta que rotaba entre sus cuatro discos el curso del repertorio.

Con la entrada y salida de bailarines, que desplegaron movimientos sincronizados con el ritmo y sumaron ‘breakdance’ a una jornada cargada de cultura de hip-hop, YSY A continuó con un bloque de ocho canciones de su último disco “Trap de Verdad”, entre las que se destacaron “Oro y Platino”, “Sea la hora que sea” y “De Casa en Casa”, secundado por su amigo Bhavi, el primer invitado.

“Inspiración Divina”, “No Hook”, “Otra Noche”, “Acelerado” -estas tres junto a Sixto Yegros y Hitboy- y “Dormir es para giles” cerraron el primer bloque y pusieron un compás de espera, dictado desde las pantallas por un corazón enchapado en oro que latía cada vez más fuerte a la espera de su vuelta.

En su regreso, el rapero sumó nuevos aportes: los de un trío conformado por los músicos Amílcar Vázquez, Mariano Rucci y Nicolas Tognola y el de los bailarines Mauro Caiazza y Marcela Vespasiano que sumaron veracidad arrabalera a “Traje unos Tangos”, “De la ciudad del Tango” y “Pasa que Yo”, en esa fusión de géneros por la que productores como Gustavo Santaolalla tienen debilidad por el músico oriundo de Caballito.

“Desfilar mis penas”, “Bardos y Verdades”, “Cómo tiene que ser” y “Buenos Aires es Amor”, “Full Ice”, “Alma” (dedicado a su mamá) y “Para sacármelo” conformaron el bloque dedicado a “Hecho a Mano”, su segundo disco lanzado en 2019, que dejó al público más que encendido para recibir a “Casi un G” y “Pastel con Nutella”.

“¿Quieren vivir uno de los mejores momentos de sus vidas?”, infló el pecho el rapero a la hora de presentar “un momento lleno de amor que no se van a olvidar jamás” con la entrada de “Para Sacármelo”, que comienza con la voz sampleada del escritor Julio Cortázar recitando su poema “Los Amantes”.

Para el final, quedarían las canciones de “Antezana 247”, aquel disco debut con el que el rapero renovó sus credenciales como arquitecto del sonido de esta nueva generación, gestando música desde “La Mansión” que compartía con Duki y Neo Pistea, sus compañeros de Modo Diablo y aliados en esas primeras giras nacionales de trap argentino.

“Hidro”, “El Amanecer”, “Linaje” pusieron puntos suspensivos, pero el final definitivo llegaría luego con “Vuelta a la Luna” y “Tamo Loco”, con el cantante burlándose en la letra de las miradas ajenas que aún no comprendían el devenir de la escena y el aporte de estos jóvenes a la cultura argentina: “Mi vida se resume entre estar todo el mayor tiempo que puedo con mi familia y todo el resto de tiempo se lo dedico a mi música”.

“Lo hago para que cada una de las personas que están acá reciban lo mejor de mí y me permitan vivir esta locura de artista. Muchas gracias de verdad. Es inexplicable. Y para los que ya me conocen y saben lo que hago arriba del escenario, espero poder verlos muchísimos años más, porque esta es mi vida: yo hago música para estar acá arriba, no para ayudar a Spotify o internet. Muchas gracias, estoy re feliz”, se despidió.

El creador del Quinto Escalón, la competencia de freestyle callejero más influyente y convocante de habla hispana, brindará el próximo sábado un segundo y último show en Obras Sanitarias.

(Télam)