El rapero Yamir Antiman, quien estrenará en los próximos su segundo disco "Panóptico", quiere contribuir a "romper con las diferencias y las distancias" que hay entre la escena musical argentina y la vida de un detenido como él, que hace produce música y graba desde una cárcel.

"Hay alguien que admiro mucho que es Bizarrap; me encantaría que pueda escuchar mi música y que se interese en hacer una sesión con un pibe que está detenido. Siempre y cuando se me analice por el arte que yo puedo llegar a brindar para estar a la altura de un productor de esa magnitud. Hoy por hoy soy un artista que está detenido y eso implica una distancia con la música que se está haciendo en Argentina", sostuvo Antiman en diálogo con Télam.

El artista confirma que el interés de sus pares es algo serio y que su irrupción en la escena urbana, que ya cuenta con bendiciones de Pablo Lescano y DJ Yankee, es merecedora de su nuevo álbum.

Por ello en los próximos días compartirá sus nuevas colaboraciones con los traperos Gonzalo Nawel ("Están en la Mira 2.0") y El Doctor ("Criminal Estilo"), el bachatero dominicano Jeyro HD ("El Sobrino Remix") y el folclorista Miguel Roldán, autor de "Entre el cielo y vos", versionada en clave tropical por Los del Fuego y La Liga y ahora llevada al rap por Antiman.

Télam: ¿Cómo es la historia con Pablo Lescano y DJ Yankee, el musicalizador del Tropitango?

Yamir Antiman: Yo me estaba dando una oportunidad a mí mismo con la música. Empecé a subir mis temas a YouTube y terminó llegando a los oídos de Pablo y DJ Yankee que se contactaron conmigo para hacer una colaboración. El tema es que teníamos que firmar contrato y todo eso y al final no se pudo dar por otras contingencias que tuvo él y que le demandaban mucha atención. Con Pablo y Yankee quedó una buena relación y una amistad y aunque no pudimos trabajar juntos en la música, yo les estoy muy agradecido".

T: En tu primer disco hay un tema que se llama "No tengo contrato" ¿Es cierto que después de eso se interesaron algunos sellos discográficos en tu música?

YA: "Me habían persuadido para hablar de una posible contratación pero luego me dijeron que lo mío podía ser muy bueno o muy malo, pero que ellos no querían tener problemas con el periodismo y que no querían entrar en ninguna disputa. Yo quiero reconstruir desde lo humano, eliminar la estigmatización y los prejuicios. Me pidieron disculpas y me dijeron que finalmente no iban a acceder a distribuir mi material porque ellos no querían caer en ninguna volteada. Lamentablemente, esta es una sociedad muy dividida a la que trato de darle mi aporte para intentar cambiar y construir algo distinto. (Télam)