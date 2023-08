El músico y productor Xross habló con Télam sobre los episodios de racismo que vivió en carne propia y resaltó como algunos de sus "héroes" como Malcolm X y Martin Luther King guían tanto su creación musical como su lucha para llevar un mensaje sin violencia contra la discriminación.

En diálogo con Télam, destacó a María Becerra por dejarlo "meter un afrobeat" con la canción "Pídelo" que co-compuso y produjo para el disco "La Nena de Argentina": "Es una canción que, además, ella canta con su hermana. Es súper importante que la gente simpatice con estas raíces musicales".

"Siempre me acuerdo de B.B. King, quien en un show celebró que estuviera presente en el público gente que por ahí era nieta de quienes obligaban a latigazos a él y a sus abuelos a recoger algodón, y que pudieran ahora estar compartiendo y disfrutando, sin que haya muerte o sufrimiento. 'Esta es la oportunidad que tengo para demostrarles que así siempre debió ser', les dijo", evocó.

Télam: ¿Cómo se relaciona con tu producción musical otras inspiraciones que encontrás en referentes como Malcom X, a quien le rendís homenaje con tu nombre artístico?

Xross: Para mí es un todo; es un motor de muchas cosas. Yo esto no lo entendía hasta que sufrí en carne propia episodios de racismo. Fue en el colegio, cuando era chiquito y escuchaba decir a alguien "¿y por qué él es negro?". Y acá en Buenos Aires, en una calle muy famosa donde venden instrumentos, fui a buscar trabajo y una vez le pregunté a unos amigos que trabajan ahí y me respondieron que el lugar estaba buscando "otra presencia". Me lo supo decir de una forma más suave, pero entendí perfecto de qué se trataba. Entonces fue importante cruzarme con estos héroes como Martin Luther King, Malcom X y Kanye West, quien hoy tiene sus problemas y mucha gente lo tiene cancelado, pero que hay que entender que está enfermo. Antes de eso, él tuvo una misión increíble con su marca de ropa, al igual que Virgil Abloh, el creador de la marca "Off White" que también en su momento fue el director creativo de Louis Vuitton. Es algo que yo trato de incluir en mi arte y supe que era posible en el momento que lo vi a él. También me inspiran otros personajes de la historia como las chicas de la NASA que en los '70 y '80 obligaron a que las autoridades pusieran baños para todo el personal, porque el personal negro tenía que caminar un kilómetro para ir al baño. Todo ese tipo de personajes me identifican y se volvieron parte de mí, y es algo que yo trato de incluir en mi arte.

T: Tu mirada resume de algún modo la libre circulación de mixturas culturales, lejos de cualquier apropiación cultural.

X: Es que siempre que sea con respeto, para unir y no para desunir, es espectacular. Me parece lo mejor que puede existir. De hecho, la salsa tiene instrumentos y aportes de todas partes del mundo unidas en un género. Creo que esa es otra de las pruebas. Aparte, Malcom X y el Dr. King me enseñaron esto que es como un mantra para mi vida. Esto de ser un estudiante eterno que aprende de todo, de la música, de la vida, de todo, porque uno siempre está aprendiendo. (Télam)