(Por Javier Berro).- El rapero Wos regresó anoche a los escenarios porteños para presentar en sociedad su último disco, "Oscuro Éxtasis", que funcionó como punto de partida para reflejar en directo la versatilidad de una obra que alterna pasajes de alta densidad y distorsión, con otros de tono confesional y sensible, y algunos calibrados para despegar del suelo con ritmo disco-funky.

Con una arrolladora actuación en la primera de sus cuatro noches en Obras, el excampeón Internacional de Red Bull Batalla -la competencia más importante de batallas de freestyle de habla hispana- exhibió sus credenciales como uno de los arquitectos del renovado mestizaje entre el rock y rap de protesta, siendo una rara avis entre las nuevas estrellas urbanas que eligieron mezclarse con otros géneros y tendencias como el trap o el reggaetón.

En la previa, rotaron por los parlantes canciones de grupos como Molotov y Control Machete, exponentes de esa apertura musical que se originó en América Latina hace más de dos décadas y que en la Argentina tuvo su primer reflejo de la mano de Illya Kuryaki and the Valderramas, hoy revisitados en "Dance Crip" por Trueno, el aliado de Wos en aquello de "te guste o no te guste, somos el nuevo rock'n roll' que patentaron en "Sangría".

En una noche cargada de sorpresas, la menos esperada tal vez fue la entrada en escena del rapero, quien aprovechó el apagón de luces para ubicarse sobre una estructura montada a espaldas del público y al lado de la cabina del sonidista: "Introducción al éxtasis" decretaba el comienzo mientras las luces se sincronizaban con una transición electrónica que le daba tiempo al cantante para ocupar su lugar en el escenario principal y continuar con "Buitres" y "Culpa".

Con una alineación que ejecutó el plan a la perfección y una puesta en escena que reforzó minuto a minuto los contrastes que propone "Oscuro Éxtasis", Wos se brindó al máximo con la fuerza de su voz y un lenguaje corporal con el que encarnó cada una de sus diferentes facetas: luego de la primera parte guiada por su lado más oscuro y rockero, fueron apareciendo otros climas con "Andromeda" y "Convoy Jarana", aunque igualmente celebradas con pogo incluido por el público que colmó el estadio.

Tomás Sainz (batería), Fran Azorai (teclados), Natasha Iurcovich (bajo) y Facundo Yalve (guitarra) se ensamblaron con el tridente de vientos y las percusiones invitadas para potenciar el groove de "Okupa" antes de la llegada de "Contando Ovejas" y aportarle más vuelo experimental a "Lleno de Zafiros".

La primera mitad del concierto, que llegó con el riff de "Luz Delito" –inspirado en el de "Luzbelito y las Sirenas" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y autorizado por el propio Indio Solari, trajo una vez más toda la potencia arrolladora del combo rockero que volvió a adaptarse a las circunstancias para recibir al primer invitado de la noche.

Recibido con honores, Acru se sumó a Wos en una exhibición de freestyle cargada de mensajes positivos y de respeto: "Versatilidad tenemos como destreza; lo hacemos al derecho y al reverso. Desde las plazas que somos así", obsequió Wos, antes de fundirse en un abrazo con su amigo y colgarse una guitarra por primera vez en la noche para hacer "40".

Entre las más celebradas de su nuevo disco, sonaron tanto "Niño Gordo Flaco", construida a partir de sample del clásico "Praise You" de Fatboy Slim y con el aporte de Ca7riel, tanto en el disco como en vivo, para cantar sus partes y aportar un solo de guitarra con la impronta de Marty McFly.

De repente, una bola de boliche empezó a resplandecer desde el centro del campo para recibir la hitera "Cambiando de Piel" en la que volvió a insertar su habilidad para la improvisación: "Es una conversación con Dios y el Diablo y tengo que ver a cuál de los dos voy a cagar", señaló en una de sus barras, sintonizando con la dualidad que marca su presente.

"Canguro", el tema que lo sacó del montón para ponerlo en el centro de la escena, provocó desde pogo hasta el recuerdo no grato sobre Mauricio Macri, en la voz mayoritaria del público y musicalizado por Wos con un "beat box" para ofrecer así una nueva "versión remix" del cantito popular contra el exmandatario que saltó de las canchas de fútbol a los recitales durante su gestión.

Después de la última tanda con "Melón Vino", "Gato Negro", "Mirá Mamá", el músico destacó especialmente a "Mugre", al explicar que la había compuesto en los "momentos más oscuros y difíciles" que atravesó durante este tiempo de pandemia de coronavirus y le concedió el gusto al público cerrando con "Púrpura", la canción que paradójicamente inauguraba su carrera bajo el nombre de Wos en 2018. (Télam)