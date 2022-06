A los 86 años, Woody Allen anunció su retiro del mundo del cine y señaló que es probable que realice "al menos una película" aunque aclaró que "gran parte de la emoción de ha perdido" "Probablemente, voy a hacer al menos una película más, pero gran parte de la emoción se ha perdido, porque no tiene el mismo efecto cinematográfico, no es como cuando comencé a filmar", señaló el autor y director, que a lo largo de su extensa carrera su vio envuelto en un gran escándalo por la acusación de abuso sexual de su hija adoptiva.

Con grandes éxitos en su haber, como Manhattan, Annie Hall, A Roma con amor o Medianoche en París, rodará su próximo largometraje en París y es probable que sea el último.

En parte, porque la pandemia hizo que se acostumbrara a estar recluido en su casa y, por otro lado, porque no le gusta la dinámica que tomó la industria audiovisual con el boom de las plataformas de streaming

"No me divierto igual haciendo una película y presentándola en el cine (...) Era agradable saber que 500 personas la veían de una vez", reveló en una entrevista con Alec Baldwin. Y continuó: "Cuando solía hacer una película, iba a salas de cine en todo el país. Ahora hacés una película y tenés un par de semanas en una sala de cine.

Tal vez cuatro semanas y luego pasa directamente al streaming, o al pago por visión... No es lo mismo... No es tan agradable para mí". Sin embargo, no todo está dado, ya que decidió esperar para ver cómo vive el estreno de su próxima película y ahí definir cuál será su futuro. Un detalle no menor es que a lo largo de la entrevista, Baldwin evitó un tema controversial: la denuncia de abuso en contra el cineasta por parte de Dylan Farrow

El año pasado, poco antes del lanzamiento del documental de HBO Allen Vs. Farrow, en el que Dylan presta testimonio, el cineasta -que nunca fue detenido por la acusación de pedofilia- aseguró ser inocente

"Nada de lo que hice con Dylan en mi vida podría malinterpretarse como abusos", señaló, ala vez que agregó: "No creo que ella se lo esté inventando, no creo que esté mintiendo

Creo que ella cree eso". MBC/KDV NA