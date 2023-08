La película "Hombres de Negro", estrenada en 1997, es un clásico de la ciencia ficción y su éxito generó que se realizaran varias secuelas. Pero la historia pudo haber sido totalmente diferente, ya que uno de sus protagonistas, Will Smith, no quería actuar en la película. Según explicó la estrella que protagonizó películas como "Soy Leyenda", "En busca de la felicidad", "Focus" y "Yo Robot", entre tantas otras, tras su éxito en "Día de la Independencia" no quería hacer otro largometraje centrado en extraterrestres. "Eso fue el año siguiente a `Día de la Independencia`, así que no quería hacer dos películas de alienígenas seguidas", reveló Smith. Por suerte para los fanáticos de la franquicia de extraterrestres, su ex agente James Lassiter lo animó a aceptar el papel

Smith lo definió como "el árbitro del gusto" en su carrera como actor. Otra figura clave para que aceptara fue la del director Steven Spielberg, quien lo consideraba la persona perfecta para el papel de James Edwards, o el Agente J. "Steven Spielberg envió un helicóptero para que hablara con él

Estuve en Nueva York, aterrizó en su casa. Fue la primera vez que tomé limonada con agua carbonatada. No puedes decir que no a eso", contó el actor. NAG/GAM NA