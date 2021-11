(Por Hugo Fernando Sánchez, enviado especial).- El filme del georgianomAlexandre Koberidze, “What Do We See When We Look at the Sky?” (¿Qué vemos cuando miramos al cielo?), considerada por la prensa especializada una de las mejores películas del año, entró a la Competencia Internacional del Festival Internacional de Cine de Mar de Plata

Fue calificada como “una obra maestra” por uno de los programadores del festival, Pablo Conde, quien la presentó en la inmensa sala del teatro Auditorium, repleta hasta donde lo permitía el aforo, Conde no dudó en pronosticar: “Lo que van a ver es probablemente donde quieran vivir este día, el resto del año, y el resto de sus vidas”.

Lo cierto es que aún antes de desgranar algún análisis sobre “What Do We See When We Look at the Sky?”, hay que adelantar que el entusiasmo del programador estaba plenamente justificado.

Luego de su opera prima, “Let the Summer Never Come Again” (2017), la segunda película de Koberidze -que con sus 250 minutos también se ubica segunda en metraje el certamen, después de las casi casi cuatro horas de “Quién lo impide”, de Jonás Trueba”-, el realizador presenta un universo único y particular, con un relato que se nutre de casi todos los recursos de cine con una voracidad puesta en función de exaltar la maravilla de la vida y como se dice en algún momento de la película “las hermosas aventuras de lo cotidiano”.

El relato comienza con el choque casual entre la farmacéutica Lisa y el futbolista Giorgi (detalle para nada menor en la historia: fanático de la Selección Argentina y claro, de Messi), el flechazo casi inmediato y enseguida surge una cita para el día siguiente.

Pero un narrador desde la pantalla advierte que los protagonistas de la relación en progreso fueron maldecidos, así que a la mañana siguiente ambos perdieron sus habilidades (ella su conocimientos de los fármacos, él su habilidad como futbolista), pero sobre todo, su apariencia física, lo que hace imposible que se reconozcan a pesar de que ambos se presentan a la cita pactada.

Lo absurdo de la situación se amalgama de manera ideal con los numerosos personajes nobles que alimentan la historia y el humor encantadoramente simple que atraviesa el relato, que incluye barras de perros que eligen diferentes bares para ver un mundial en que la Argentina inevitablemente debe ganar; reposterías infalibles, y un picadito de futbol entre chicas y chicos con la música de fondo del mejor tema de la historia de los mundiales -sí, “Un'estate italiana”-.

Tampoco se priva de incluir cine dentro del cine con un equipo que busca parejas para hablar de su historia de amor e interrogantes sobre a quién se le ocurren historias tan inverosímiles para las películas.

En su fe en el cine, Alexandre Koberidze parece decir en cada fotograma, que “What Do We See When We Look at the Sky?” tiene una misión y es mostrar la felicidad y trasladarla a espectador que se deje maravillar no solo por las películas, sino que por la aventura de la vida.

