El director estadounidense Wes Anderson está rodando su nueva película en España, con la actriz Tilda Swinton como protagonista y con quien ya había trabajado en su recientemente estrenada "The French Dispatch" y también en otros títulos como "Isla de perros", "El gran hotel Budapest" y "Un reino bajo la luna".

En una entrevista concedida a la revista Variety, la actriz reveló que esta será su quinta colaboración con Anderson y que terminará de ser producida en el mes de septiembre.

El director siete veces nominado a los Oscar y que no ha filmado en Estados Unidos desde "Un reino bajo la luna" en 2012, vive actualmente en París y todas sus recientes películas han estado influenciadas por la cultura europea.

Tanto la actriz como el director estarán la próxima semana en el Festival de Cine de Cannes, que tendrá a "The French Dispatch" en la competencia.

Swinton aparece en otras cuatro películas que se proyectan en el festival, incluida "Memoria", de Apichatpong Weerasethakul, "The Souvenir Part II" de Joanna Hogg y "The Souvenir" y el documental de Mark Cousins ​​"The Storms of Jeremy Thomas".

(Télam)