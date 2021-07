El conglomerado WarnerMedia realizará durante todo el mes el "Festival Max", una programación de cable especial con la que celebrará el lanzamiento de la plataforma de streaming HBO Max en la región y en la que podrán verse series exclusivas y otras producciones de su catálogo, como "Los Soprano", "Mare of Easttown" y "The Flight Attendant", en distintas señales de su propiedad.

La iniciativa, con la que la compañía busca tentar a un público más amplio tras el desembarco de la mencionada aplicación el pasado 29 de junio tanto en Argentina como en otros 38 países de Latinoamérica.

En ese sentido, en el canal HBO Signature podrán verse las primeras temporadas de exitosas producciones como la icónica "Los Soprano", el reciente drama policial "Mare of Easttown", protagonizado por Kate Winslet; "True Detective", con Matthew McConaughey y Woody Harrelson; y la comedia "Veep", con Julia Louis-Dreyfus.

También formarán parte de ese segmento las primeras entregas de "Succession", "Big Little Lies", "Boardwalk Empire", "The Undoing", "His Dark Materials", "Beforeigners", "Rome", "The Leftovers", "Silicon Valley", "Chernobyl", "Westworld", "Euphoria" y la argentina "El jardín de bronce", entre otras.

MIRÁ TAMBIÉN Las Pastillas del Abuelo suman una tercera noche de 2020 en el Gran Rex

Por su parte, en Warner Channel se emitirán los primeros capítulos de "The Flight Attendant", con Kaley Cuoco; "Love Life", "Stargirl" y "Harley Quinn"; e incluirá algunos episodios de las conocidas "Friends" y "The Big Bang Theory".

En tanto, SPACE pondrá al aire las primeras temporadas de "30 monedas", creada por el cineasta español Álex de la Iglesia; "The Head" y "Possessions"; y TNT y TNT Series harán lo mismo con "Raised by Wolves", del director Ridley Scott; "Veneno" y "The Head". (Télam)