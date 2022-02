Las obras "La princesa rusa", "Olvídate del matadero", "Bailan las almas en llantas" y otras inician sus temporadas 2022 en las dos salas de Teatro del Pueblo, ubicada en Lavalle 3636, en el barrio porteño de Almagro, cuyas entradas pueden adquirirse en boletería o a través de la página de la institución.

Los espectáculos son los siguientes:

-"La princesa rusa", escrita por Juan Ignacio Fernández y dirigida por Julieta Abriola, observa la vida en un refugio de escritores durante la visita de un hijo que ve a su madre durante un fin de semana y tiene mucho para decirle.

Actúan Carolina Tejeda, Agustina Sconochini, Tamara Belenky, Aldo Alessandrini, Jesús Catalino y Julian Marcove, con vestuario y escenografía de Valentina Remenik asistida por Antonela Fucenecco, realización de escenografía de Mauricio Moriconi y Antonela Fucenecco, iluminación de Leandro Crocco, música de Maxi Rodas, asistencia de producción de Brian Moreno y de dirección de Sabrina Marcantonio.

(Domingos a las 21.30, desde el 27 de enero.)

-"Olvídate del matadero", de Pablo Finamore y Claudio Martínez Bel, con asesoramiento dramatúrgico de Mauricio Kartun y actuación de Finamore, ubica su acción en tiempos de Juan Manuel de Rosas y es contada a su manera por un persona de escasas luces que tiene acceso a los escritos del escritor unitario Esteban Echeverría.

Click to enlarge A fallback.

Dirige Martínez Bel con asistencia y producción de Adriana Yasky, escenografía y vestuario de Adriana Estol, iluminación de Agnese Lozupone, realización escenográfica de Richard Forcada y de vestuario de Adriana Estol.

(Viernes a las 20.30 desde el 11 de febrero.)

MIRÁ TAMBIÉN No Te Va Gustar inicia la gira de su álbum Luz con once fechas en la Argentina

-"Bailan las almas en llantas", con dramaturgia y dirección de Pilar Ruiz, avanza sobre el mundo de los jóvenes: en la fiesta de la primavera, una chica y un chico bailan una cumbia y ya nada seguirá igual; sus cuerpos arrojados al deseo harán posible hasta lo imposible, para torcer sus vidas en desgracia.

Actúan Camila Conte Roberts, Daniel Begino, Federico Martínez, Fran Bert, Jesús Catalino, Joaquín Gallardo, Juan Tupac Soler, Lola Banfi, Matías Méndez y Romina Oslé, con entrenamiento físico y diseño coreográfico de Andrés Molina, vestuario y escenografía de Victoria Chacón, música y diseño sonoro de Gastón Poirier, luces de Lucía Feijoó, fotografía y video de Francisco Castro Pizzo y asistencia de dirección de Milagros Vera.

(Domingos a las 17 desde el 11 de febrero.)

-"Soy (Una gaviota)", con texto y dirección de Eugenio Carla, es una versión libre de "La gaviota", de Antón Chèjov, en formato de teatro musical, un show de transformismo con música de rock, repensando el clásico desde una mirada trans-feminista.

El elenco está integrado por Eugenio Carla, Pía Leone, Gabino Torlaschi, Tobías Oliver Siccardi, Mara Daglio, Ricardo Ariel Goldberg y Tomás Buccella, con música de Valentino Alonso y Pía Leone interpretada por Lucía Rizzuto, Francisco Zárate, Pía Leone y Tomás Buccella, con visuales de Guadalupe Sanz, vestuario y escenografía de Marcos Di Liscia, maquillaje y luces de Mara Daglio, sonido de Luca Costamagna, producción de Joaquín Sesma y codirección de Inés García Bolo y Gzans.

(Jueves a las 20 desde el 17 de febrero.)

-"New York Mundo Animal", escrita y dirigida por Gilda Bona, aborda la realidad de una muchacha que decide irse de su casa paterna instigada por su necesidad de vuelo, aunque aún no sabe que no basta con tomar un avión para ser libre; el dilema pasa por salir de la propia jaula.

Actúa Yanina Gruden con vestuario de Jennifer Sankovic, luces de Luciana Giacobbe, escenografía de Alejandro Richichi, trompeta de Rolando Vismara, asesoramiento de movimiento de Cele Campos Yoga yproducción ejecutiva de Florencia San Martín.

(Sábados a las 19 desde el 19 de febrero.)

-"La noche oscura. Tragedia santiagueña", con dramaturgia y dirección de Eugenio Soto, desarrolla un mundo de leyenda: la vida de Doña Rosa Quiroga y su hijo Santiago, quien es acusado por haberla asesinado. Ella, en consecuencia, se niega a ser enterrada y sepultada, dado que su muerte no fue un hecho natural.

Sus intérpretes son Pedro Alonso, Paula Baigorri, Lucas Delgado, Darío Pianelli y Bianca Vilouta Rando, con espacio escénico de Félix Padrón, Nicolás Botte y Eugenio Soto, realización de escenografía de Nicolás Botte, luces de Aquiles Gotelli, entrenamiento musical y vocal de Pedro Berreta y Camila Warner, vestuario de Silvia Luzuriaga realidado por Romina Vi y producción y asistencia de dirección de Carolina Di Meglio.

(Sábados a las 22 desde el 19 de febrero.) (Télam)