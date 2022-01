“Improactiva”, obra dirigida y protagonizada por Martín Urtasun, cuya dinámica está atravesada por el uso del teléfono celular, volverá este viernes a escena después de una pausa obligada por la pandemia, y se presentará en el teatro Belisario. (Corrientes 1624) a las 22.30.

La puesta incorpora un software que funciona desde cualquier teléfono móvil para darle curso a los actos que conforman la función: el espectador elige el rumbo de la trama, puede cambiar el género y define el final a través de su pantalla.

El público propone alternativas desde su teléfono y la decisión de la mayoría le impone al actor las coordenadas a seguir para darle continuidad a las historias.

"Todo sucede muy rápido mientras estoy en el escenario: mientras espero el resultado de la votación intento no pensar en cual personaje ganará... no me quiero encariñar antes de tiempo, porque muchas veces me sucedió que el personaje o la situación que yo prefería terminó perdiendo. Y ahí no tengo elección: la historia va para donde la gente elige", expresó a Télam Martín Urtasun.

Desde el inicio, previo a la salida a escena, los espectadores responden a una serie de estímulos: sugieren nombres, situaciones, lugares que luego son tomados cómo disparadores por el actor y director –además ideólogo del sistema- que compone en el momento la primera escena con un personaje y un escenario imaginario.

Sin romper el clima de la actuación, la trama tiene giros drásticos que pueden llevar un drama a clave de humor, según la voluntad de la platea.

Después de una temporada en el Paseo La Plaza, interrumpida por la pandemia, la obra se presentará en la sala porteña ubicada Corrientes 1624,

