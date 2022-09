Esta mañana, en la casona de la Secretaría de Turismo del municipio de San Pedro, se presentó formalmente el evento más esperado en la región: la 17ª edición del San Pedro Country Music Festival, que regresa después de la pandemia de Covid.

La titular del área de Turismo, Marcela Cuñer, en representación de la Municipalidad de San Pedro, y el productor del evento (junto a Independencia Fútbol Club), Gustavo Laurino, compartieron detalles de esta fiesta que vuelve a convocar a miles de turistas desde este viernes, y que nuevamente marca un fin de semana extra, que se suma a los fines de semana largos en los que San Pedro presenta propuestas culturales y artísticas.

Gustavo Laurino y Marcela Cuñer.

El festival comenzará el viernes 23 a las 14 en el Paseo Público, y en el lugar habrá un operativo especial coordinando el sector asignado a la fiesta, que se extenderá hasta el domingo a las 21 horas.

Participarán más de 60 grupos de la Argentina y el exterior, y el domingo, sobre la avenida Costanera, se organizará además un encuentro deline-dance, desde las 10.30, previo al inicio de la programación musical en el escenario.

Entre los grupos que formarán parte del festival se encuentran Covernautas, Angry Zeta, The Dapper Dan Band, Johnny Tedesco, Tennessee Country, Fogerteam, Country Gruñón y las bandas internacionales The Smoke Sellers (Uruguay), Mack Stevens & the Groove Boys (Estados Unidos), Frank Jacket y los de Río Seco (Chile) y Countruck (Brasil), entre muchos otros.

Desde la Secretaría de Seguridad y la Dirección de Tránsito se dispondrá un operativo especial para controlar la circulación que, desde el viernes a las 8, será sólo en dirección Club Náutico - 11 de Septiembre, ingresando por el Paseo Público. Además, desde la Dirección de Comercio, en conjunto con Independencia Fútbol Club, se realizará el control de los espacios preasignados para la feria autorizada dentro del predio del Paseo Público.

La grilla de artistas y los horarios se van actualizando junto a la información de cada día en las redes sociales oficiales de country2.com