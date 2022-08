"Una obra redonda", la pieza teatral basada en la vida y obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, volverá a representarse los viernes 2 y 9 de septiembre, a las 20.30, en el teatro Margarita Xirgu, del barrio porteño de San Telmo, un espacio de una gran carga simbólica debido a que en ese lugar el mítico grupo protagonizó dos memorables conciertos que marcaron sus primeros años.

Las nuevas funciones se llevarán a cabo luego de las dos presentaciones con localidades agotadas del pasado 9 de julio, ocasión en la que los responsables de la obra entregaran a las autoridades del teatro una placa recordatoria sobre el paso de Los Redondos por el lugar, que fue colocada en los pasillos.

“Mejor que presentar la obra en el teatro Margarita Xirgú es repetir… Para nosotros, actores, músicos y productores fue una función bisagra, para afuera pero también para adentro, al grupo. Y sentimos también que el de boca en boca y en redes no para y crece. Eso motiva y te manijea más”, expresó en una gacetilla de prensa Fernando Casas, guionista y actor de la obra.

En la previa del show de julio pasado, ya había advertido que la presencia en ese lugar tenía "una connotación muy importante" al recordar que "ahí Los Redondos tocaron dos veces, en 1979 y 1982, en plena dictadura".

Rutinas, performance, audiovisuales y banda en vivo conforman este homenaje desde el teatro a la obra de la mítica banda argentina, pero también un recorte histórico del país entre 1976 y 2001, fechas del nacimiento y último recital de la agrupación liderada por el Indio Solari y Skay Beilinson.

La directora del espectáculo Vero Fucci había expresado a fines del año pasado en una entrevista con Télam: “Creo que la obra transmite un pedazo de nuestra historia: te gusten o no Los Redonditos, seas ricotero o no, hay cosas que te van a identificar, que te van a generar empatía y que te van a llevar a diferentes momentos de la vida, ya no de la banda, sino de cada una y de cada uno”. (Télam)