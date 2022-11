El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) vuelve a Mendoza después de dos años de ausencia con más de 15 proyecciones, charlas y actividades especiales, a partir de hoy y hasta el 26 de noviembre, informaron sus organizadores.

La versión itinerante del festival tendrá dos locaciones: la sala del Cine Universidad, ubicada en la Nave UNCuyo (Maza 250 de Ciudad de Mendoza); y la Sala Plaza Paradiso, ubicada en Mitre 1426 de Chacras de Coria, Lujan de Cuyo.

Como en ediciones anteriores, se programaron películas premiadas, charlas-debate, dj sets y muestras audiovisuales, detallaron desde la Universidad Nacional de Cuyo.

Entre la grilla se destaca el Foco dedicado a la obra de Jan Oxenberg, cineasta pionera en representar comunidades de lesbianas con películas que mezclan comedia con autobiografía, desde una mirada que atraviesa los géneros cinematográficos. El Foco será presentado por Natalia Calderón y Macarena Bárbato Stocker del Instituto de Estudios de Género y Mujeres (IDEGEM) de la UNCuyo.

También se presentará el filme “The Affairs of Lidia” del provocador director canadiense Bruce LaBruce, y el último de Susan Stern, “Bad Attitude: The Art of Spain Rodríguez” que será presentado por Gonzalo Varas (Editorial Mabel) y Luca Vasallo (historietista).

Por otro lado, la exhibición de la película “Paula” contará con la presencia de su directora Florencia Wehbe, adelantaron.

Además se proyectarán cortometrajes de estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual, la Universidad Maza, la Escuela Regional de Cine y Video y una selección de cortos del Bafici.

La edición 2022 del festival iniciará hoy a las 21 en el Cine Plaza Paradiso con un cóctel de apertura a cargo del DJ Set de Alfonso, en tanto que el jueves 24 y el viernes 25, desde las 18 y en el Paseo Di Benedetto de la Nave UNCuyo se hará la Feria EMERGE, con el objetivo de generar un espacio de encuentro directo entre artistas y públicos diversos.

En tanto, el viernes 25 a las 19, también en el Paseo Di Benedetto, tendrá lugar la charla “La realización audiovisual desde las provincias” a cargo de Mariela Suárez, Leandro Suliá Leiton, Florencia Wehbe, Dario Ezequiel y Mariana Guzzante.

Las proyecciones y actividades tienen entrada gratuita y para los filmes que se proyecten en la Nave UNCuyo, se debe sacar la entrada anticipada por Entrada Web, mientras que en el Cine Plaza Paradiso será por orden de llegada.

La programación completa se puede consultar en las cuentas de Instagram: @baficimza, @nave_uncuyo y @lujandecuyomza y en la pagina web http://nave.uncuyo.edu.ar/.

Organizan el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Municipalidad de Luján de Cuyo y la UNCUYO. (Télam)