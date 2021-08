El actor argentino-español Juan Diego Botto, que en la nueva cinta basada en los cómics de DC "El escuadrón suicida" encarna a un despiadado dictador de la ficticia isla sudamericana en la que se desarrolla la explosiva trama protagonizada por el equipo de antihéroes estadounidenses del título, adelantó que la película, que llega este jueves a los cines, "tiene mucho de todo y ese todo es al límite".

Dirigida y guionada por el cineasta estadounidense James Gunn, responsable de éxitos del género como ambas entregas de "Guardianes de la Galaxia" (en 2014 y 2017), esta suerte de secuela y a la vez "reinicio" de la no tan bien recibida "Escuadrón Suicida" (2016, de David Ayer) llega a las salas con una propuesta que abunda en acción, humor, absurdo, amenazas extraterrestres y mucha sangre.

En ese sentido, es notable el salto de Gunn del universo de Marvel -bajo el paraguas de Disney- al de DC y Warner, que se evidencia en la libertad que tuvo para poner en pantalla imágenes y diálogos definitivamente no aptos para toda la familia, con una acidez de alto impacto que encaja muy bien en las tramas del desventurado grupo de asesinos.

Atravesada por ese tono de principio a fin, la narrativa reúne a la querida y psicótica Harley Quinn (Margot Robbie), al Capitán Bumerang (Jai Courtney) y al coronel Rick Flag (Joel Kinnaman), todos vistos en la cinta antecesora, con nuevos villanos encarcelados y enviados por el gobierno a la isla imaginaria de Corto Maltés para destruir una prisión y antiguo laboratorio nazi cuyos experimentos, en manos de las nuevas autoridades dictatoriales del lugar, podrían poner a Estados Unidos en peligro.

Así, el equipo también conformado por Bloodsport (Idris Elba), Pacificador (John Cena), Cazador de Ratas 2 (Daniela Melchior) y Rey Tiburón (Sylvester Stallone), entre otros, es literalmente arrojado en las costas selváticas del lugar, repleto de enemigos y ahora controlado por el general Silvio Luna (Botto), desde donde deberán abrirse paso para completar su objetivo.

Pero no todo en ese sitio -una mezcla de muchas culturas de la región- es tan simple como parece, ya que el avance del escuadrón irá develando secretos que logran agitar el arquetipo de los buenos del país del norte contra los malos latinos, tan arraigado en el sentido común del cine de acción.

De cara a su estreno en cines locales, Botto, que reside en España desde su infancia pero participó en reconocidos filmes argentinos como "Martín (Hache)" (1997) y "Las viudas de los jueves" (2009), dialogó en exclusiva con Télam sobre el nuevo tanque de Warner.

Télam: ¿Qué opinás de la construcción del escenario de "Corto Maltés" y sus características?

Juan Diego Botto: Cuando leí por primera vez sobre la isla como parte del universo de DC Comics, no sabía muy bien dónde se iba a desarrollar, pero enseguida James Gunn nos dijo que quería que muchos tuvieran un acento rioplatense y que fuera claramente identificable como un lugar de Sudamérica, lo que para mí fue una alegría, porque evidentemente jugaba con ventaja. Además, muestra una verosímil, triste y vieja tradición, que es que haya una dictadura, pese a que obviamente está en un universo en el que todo es al límite, que roza entre la farsa y el ridículo.

T: ¿Cómo pensás que tu personaje y su círculo complejizan la representación del bien y el mal en el filme?

JDB: Me parece que la película tiene muchas capas, hay una que es de entretenimiento puro, otra de humor, otra de thriller, otra casi hasta de gore, y después tiene una lectura sorprendente a partir de este lugar en el que parece que siempre hubo una dictadura afín a los intereses de Estados Unidos, que era mantenida con pactos que le iban bien a todos. Pero de repente hay un nuevo cambio de gobierno, que se verá bien o mal en función de si respeta ciertos acuerdos, y eso es casi una visión de cine político que hace mucho no se veía y que rodea a mi personaje, que es un dictador perverso hasta el extremo, pero no es el único. Si el Escuadrón Suicida es enviado a Corto Maltés no es porque mi personaje sea malo, porque los anteriores también lo eran, sino porque va a haber un cambio y una súper arma alienígena va a ser usada contra sus intereses. Creo que la trama sale del blanco y negro, y tiene lecturas que la hacen muy interesante.

T: Siendo un producto que pertenece a un género que suele recibir críticas por repetirse a sí mismo, ¿cuáles son los elementos que le aportan un diferencial?

JDB: Creo que la singularidad de propio director es su principal valor, con su sentido del humor y la extrema violencia, y una técnica muy salida de la imaginería de los 70. Los escenarios fueron construidos, no estábamos frente a una pantalla verde, son cosas que se pueden tocar, explosiones que se pueden sentir y escuchar, y todo eso lo hace distinto de algo puramente digital. Además es diferente respecto a otras historias porque ahora es muy fácil para los espectadores pensar "en el primer acto va a pasar esto, en el segundo aquello", lo bueno es que acá de entrada directamente no se sabe quiénes van a morir y quiénes van a vivir.

T: ¿Qué expectativas tenés de cara al estreno?

JDB: Tengo la sensación de que va a ser una cinta que va a funcionar muy bien y va a cumplir las expectativas del público, quien pague su entrada espera entretenerse, reírse y disfrutar con estos personajes, encontrar algo especialmente en el personaje protagónico de Harley Quinn, que tiene mucho juego en esta película. Creo que una película de estas características debe estar a la altura de lo que los espectadores esperan de ella, y creo que lo hace y de sobra. (Télam)