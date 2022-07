"El poeta, canciones de Leonard Cohen en español" es el nombre del álbum que Mario Siperman -tecladista de Los Fabulosos Cadillacs- y Gustavo Roca nació con la intención de homenajear la obra del gran artista canadiense en las voces de Nito Mestre, Daniela Herrero, Emilio Del Guercio y Ariel Minimal, entre más, y que tendrá su presentación mañana en La Trastienda porteña.

Si bien, Cohen (1934-2005) es un cantante, compositor y escritor admirado dentro del rock mundial, su figura llegó a la Argentina pero no se caracterizó por alcanzar popularidad. Esta propuesta propone acercar en versiones adaptadas al español sus canciones y su singular mirada sobre temas universales.

Nacido en Montreal y dueño de una voz grave y una imagen elegante, Cohen fue un músico fundamental del folk estadounidense de los 60 y 70 y una gran influencia para buena parte de los cantautores contemporáneos.

Siperman contó a Télam que lo fundamental de este proyecto que concreta después de 10 años, "es la posibilidad de escuchar los temas de Cohen en español, lengua que él amaba" y aclaró que se trata de "una banda que homenajea su obra más que nada y no una banda tributo".

"Por otro lado, no es un artista que haya sido muy popular en Argentina, así que también nos gusta poder difundir su obra aquí", agregó Siperman, quien se unió al músico y productor Gustavo Roca para encarar esta propuesta que mañana a las 21 podrá apreciarse en la sala ubicada en Balcarce 460, del barrio porteño de Monserrat.

Nito Mestre, Daniela Herrero, Ariel Minimal, Leo García, Cucuza Castiello, Juan Rosasco, Claudio Kleiman, Emilio del Guercio, Antonio Birabent, Adrián Yanzon, Jorge Minissale, Louise de Arco, Ana Laura Davison, son algunas de las voces que participarán del lanzamiento en vivo.

El repertorio estará integrado por gran parte de los temas interpretados en este primer disco y varios de los que aún no se dieron a conocer (en total ya se grabaron 40 versiones).

Canciones como "Sisters of Mercy", "Suzanne", "You Know Who I Am", "Bird On The Wire" podrán apreciarse en estas originales versiones interpretadas por los creadores del proyecto y los artistas invitados.

La banda está integrada por Gustavo Roca en guitarra, dobro y mandolina, Nicolás Fontimpe en bajo, Lucas Becerra en batería y Marcela Hatsatourian, Louise De Arco, Luciana Motta, Paola Acosta, Lucrecia Moscateli, Mariana Mazu, Natacha Alpersohn, Marcela Milvidas y Gabriela Aisenson en voces.

Télam: ¿Qué es lo que más te seduce de la obra de Cohen? ¿Dónde radica la importancia de su obra?

Mario Siperman: Me seduce la universalidad de su temática, su manera de abordar temas de manera a veces cruda y visceral. Y también, a veces enigmático y misterioso.

T: ¿Cómo surge esta idea?

MS:. La idea surge un poco por sentir que en la música pop muchas veces la lírica está un poco dejada en un segundo plano. Autores como Bob Dylan o Leonard Cohen tienen su poesía, sus letras, en un nivel de elaboración y mensaje muy alto, entonces pensamos, aunque el desafío era grande, poder versionarlo en nuestro idioma. Por otro lado, sus canciones abarcan un período de tiempo muy grande y muy rico para la humanidad, desde 1960 hasta el 2016, año en el que falleció. Así que pensamos que era importante entender lo que escribió en todos esos años, sobre temas universales.

T: ¿Cuál fue el principal desafío a la hora de encarar este trabajo?

MS: Mientras grabábamos las canciones, siempre pensábamos en versiones, en no copiar las originales, pero nos poníamos de filtro un hipotético encuentro en nuestro estudio con Leonard, pensando si le parecerían interesantes nuestras versiones. Leímos libros sobre él y entrevistas, como para poder descifrar algunos textos bastante enigmáticos y encriptados de su obra.

T: ¿Con qué criterio pensaste el disco y a los intérpretes para abordar cada canción?

MS: En general mientras bocetábamos la canción, o por la música, la atmósfera, el estilo o la temática, se nos venía a la mente quien era la persona perfecta para cantarla, y con esa idea nos contactábamos, muchas veces a través de las redes, y en general con esta simple pregunta: "¿Te gusta Leonard Cohen?".

Tenemos grabadas más de 40 canciones que irán conformando distintos volúmenes, ya que realmente disfrutamos juntarnos a grabar.

En la contratapa del Volumen 1 escribimos el siguiente texto: "Este long play es el primero de la serie y su repertorio no responde a ningún orden cronológico ni de preferencia por las canciones elegidas. Habrá muchas más canciones, tan hermosas como estas e interpretadas por artistas tan talentosos como los de este volumen".

T: ¿Qué podés adelantar acerca del concierto en La Trastienda?

MS: Presentaremos las diez canciones del Volumen 1 más otras nueve. Están invitados todos los cantantes que participaron, obviamente no todos podrán venir, serían 19 invitados.

T: ¿Cómo fue el trabajo con los intérpretes?

MS: El trabajo con los cantantes siempre es distinto. Cada uno tiene su manera de trabajar, pero en general grabamos las voces en mi estudio. Les presentábamos la letra en español, y juntos le hacíamos una corrección final, pensando a veces en palabras más propias de cada cantante o por su forma de cantar. En algunos casos los temas fueron elegidos por los cantantes por tener alguna relación especial con alguna de ellas. Fue el caso de Teresa Parodi, Richard Coleman y Claudio Kleiman.

T:¿Cómo sigue tu año laboral?

MS: Mi año laboral esta empapado de música, con shows con Los Fabulosos Cadillacs en Latinoamérica. Con el proyecto "El Poeta: canciones en español", seguiremos grabando, y también con distintos proyectos que voy haciendo como Gigio & Spiker, Les Castafiores, Jacta, Seiko y seguramente alguno más. (Télam)