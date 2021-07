El carismático violinista libanés de ascendencia armenia, Ara Malikian, consideró que fue descalificado de la selección de álbumes que aspiran a los premios Grammy Latinos donde inscribió el álbum “15” que registró en vivo en el Teatro Real para celebrar una década y media de trayectoria, por "no ser suficientemente latino".

“En el Líbano no me consideran suficiente libanés porque era de origen armenio, los armenios no me consideraban suficiente armenio porque había nacido en el Líbano. Cuando me instalé en Europa no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa. Me costó años estar en paz conmigo por lo que soy y aceptar ser el eterno extranjero", escribió el músico en su cuenta de Twitter.

En su publicación, el artista que desde 2017 en tres ocasiones actuó en escenarios argentinos, añadió en su descargo: "Hace 20 años que vivo en España y tengo la nacionalidad española y me acaban de descalificar en los Grammy Latinos por no ser suficiente latino. Ya estuve nominado a uno de estos Grammy hace cuatro años y toqué en la gala de inauguración hace tres. Alguien entiende algo??".

Malikian huyó de Beirut a los 14 años escapando a la guerra civil y desde entonces vivió en distintos países como Alemania y el Reino Unido, residiendo actualmente en España y habiendo sido nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Zaragoza, de donde es natural su esposa.

MIRÁ TAMBIÉN Competencia Oficial, dirigida por los argentinos Cohn y Duprat inaugurará sección en San Sebastián

La música del violinista asume esa paleta diversa capaz de abrazar distintos tiempos y estilos y por ello su repertorio va de Bach, Mozart, Vivaldi y Paganini a Led Zeppelin, Metallica y Radiohead pasando por Manuel de Falla y Paco de Lucía, entre más.

Un retrato cinematográfico suyo realizado por Nata Moreno en “Ara Malikian, una vida entre las cuerdas” mereció el Goya al Mejor Documental que entregó la Academia de Cine Española en 2020.

(Télam)