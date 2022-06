La intérprete santafesina Victoria Birchner, quien el miércoles cantará por primera vez en Suecia, donde se presentará junto a la pianista Julieta Lizzoli en el Festival Music in the Garden; se asume como parte de un elenco que hace que “la música argentina siempre esté diciendo lo que pide el momento histórico”.

“Estamos en un momento donde se combina que hay mucha necesidad y mucha creatividad y las canciones de nuestra música expresan cabalmente esos sentimientos porque tiene la capacidad de representar algún momento de nuestra vida”, pondera Birchner durante una entrevista con Télam.

La actuación de la dupla Birchner-Lizzoli, en el marco del encuentro musical que un productor uruguayo impulsa desde hace dos años en la ciudad de Uppsala, las reunirá con el dúo de guitarras que sostienen la uruguaya Cecilia Siqueira y el brasileño Fernando de Lima.

Mientras Siqueira-De Lima actuarán en la presentación de las argentinas del próximo miércoles, las artistas estarán como invitadas del concierto del viernes de la pareja de guitarristas.

MIRÁ TAMBIÉN El primero de nosotros: cuándo se podrá ver el último capítulo en Telefe

En el marco del festival que se desarrolla en el Jardín Botánico de una de las cuatro ciudades más importantes de Suecia y se encuentra ubicada a unos 78 km al noroeste de Estocolmo, capital del país, también actuarán la Orquesta de Cámara Lituana, el violinista noruego Eldbjørg Hemsing y la mezzosoprano Anne Sofie von Otter, entre otras figuras internacionales.

Télam: ¿Con qué repertorio van a ir a encontrarse por primera vez con el público europeo que vaya al festival en la ciudad sueca de Uppsala?

Victoria Birchner: Además de temas de mis dos discos (“Memoria del viento”, de 2015; y “Que suene a Victoria”, de 2021) vamos a llevar también las canciones que han cruzado el charco e incluiremos clásicos de Atahualpa Yupanqui, Carlos Gardel y Astor Piazzolla. Así haremos, entre otras, “Luna tucumana”, “Cachilo dormido”, “Razón de vivir”, “Gracias a la vida”, “Canción del Jangadero”, "Como pájaros en el aire", “Coplas de la orilla” (que estrenó con su pareja y padre de su hijo, Franco Luciani, en la Fiesta del Chamamé), “Los pájaros perdidos”, “Volver” y “Chiquilín de Bachín”.

T: Se te reconoce cantando folclore ¿Cómo te llevás con el tango?

VB: En verdad cuando empecé a buscar cantar de manera más profesional en mi ciudad de Rafaela, lo hice a partir del tango, pero luego me cautivó el folclore que venía escuchando desde mi infancia. Con el enorme respeto al género y a quienes lo interpretan, ahora lo estoy retomando desde otro lugar.

T: ¿Va a poder escucharse en el país lo que llevan a Suecia con Julieta?

VB: Sí, la idea es que el 15 de junio toquemos en Café Vinilo haciendo un repaso de lo que vamos a hacer en Suecia y allí, además, sumemos a Maxi Pachecoy.

T: ¿Habías tenido otras experiencias profesionales en Europa?

VB: En 2019 y antes de la pandemia estuve cantando un poco en España con un espectáculo llamado “Tres Orillas” que compartí con Sheila Patricia y Amanda Gaviria.

T: A tu regreso de Europa se anuncian lanzamientos de canciones que te juntan con Lula Bertoldi y con Sandra Mihanovich…

VB: El 8 de julio va a ser el primer lanzamiento de un puñadito de canciones con invitados, en este caso a partir de un tema de Teresa Parodi que no puedo revelar con Julieta en el piano y donde Lula cantó y tocó la guitarra. Siento que ambas buscamos decir las mismas cosas de diferentes maneras y de algún modo entre nosotras hay un poco de contraste y un poco de complemento. Por esos días también entraré a grabar son Sandra pero aún no tengo la nómina completa de quiénes más participarán de esos encuentros, pero me entusiasma la posibilidad de la música compartida.

T: ¿Estas canciones funcionan como un adelanto del tu tercer disco?

VB: Son canciones aparte que no van a ser parte del próximo disco.

El tercer disco está naciendo con la decisión de agrandar la banda sumando guitarra y bajo con una sonoridad diferente, más fuerte aunque la columna vertebral seguirá siendo lo que necesito decir y lo que se necesita decir. En ese sentido, la música argentina siempre esté diciendo lo que pide el momento histórico.

T: ¿El hecho de que trabajes con Lizzoli y grabes con Bertoldi y Mihanovich tiene que ver con la decisión de trabajar con mujeres y visibilizar ese trabajo?

VB: No elegí a estas artistas por ser mujeres. Con Julieta nos encontramos muy bien trabajando juntas desde hace tiempo y a Lula y a Sandra las admiro mucho. Me da orgullo decir que grabamos entre mujeres, pero no obedece a una cuestión de género.

T: En medio de esta actividad de viajes, presentaciones y lanzamientos ¿Cómo estás viendo la escena de la música popular?

VB: Está la creatividad y la necesidad. Por un lado me pone muy contenta todo lo que se está haciendo y los que salimos después de la pandemia con tanta música que se hizo y se pensó y eso genera muchísimo movimiento. Estoy bastante esperanzada porque la crisis genera que nos unamos, que compartamos, nos abracemos y vayamos para adelante. (Télam)