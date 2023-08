El director Víctor Arrojo tendrá a su cargo el estreno de "Los establos de Su Majestad", escrita por Sonnia De Monte sobre la obra homónima de F. Lorenzo y A. Rodríguez (h), el viernes 1 de septiembre a las 21, en el Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza, dentro del ciclo "El Teatro Nacional Cervantes (TNC) produce en el país".

"El montaje de 'Los establos de Su Majestad' a 50 años de su estreno nacional, es válido 'per se' como acontecimiento escénico, como experiencia para el equipo de producción artística y esperemos que lo sea también para los espectadores", expresó Arrojo en diálogo con Télam.

"Luego en el terreno de los tópicos históricos sobre los que se sostiene la escena -agregó-, creemos que la validez está en reinstalar la mirada sobre la genética política de nuestro país. La Campaña del Desierto es la puesta en acción de un modelo de país en una batalla cultural y económica. Nos definieron como 'hijos del cuero' y configuraron 'el país estancia'".

Télam: ¿En qué se diferencia esta versión de la de 1973?

Víctor Arrojo: La versión de Sonnia actualiza la estructura y los recursos discursivos, hay una intertextualidad donde la experiencia del primer montaje del TNT (Taller Nuestro Teatro), proyecto mítico del teatro independiente de Mendoza, se incorpora al relato. Se propone una condensación discursiva, que es fundante para mi visión de la teatralidad.

Sonnia De Monte ha tenido una gran generosidad sobre el trabajo de montaje, lo que habilitó mi trabajo de dramaturgia de dirección. En el proceso con el equipo hemos construido con y desde su material una dramaturgia escénica; confirmamos que la dureza temática de la pieza se resignifica desde el juego escénico y la integración de lenguajes. Nuestra puesta en escena integra recursos audiovisuales, música original, danza y la plástica desde el dispositivo escenográfico y el vestuario.

T: ¿La actualidad de los movimientos nacionales respecto de los pueblos originarios incidió en la elección de la obra?

VA: En el texto dramático el territorio narrativo es mucho más amplio que la situación de los pueblos originarios. La elección del texto surgió de varios aspectos, sobre todo el potencial teatral que habilita, el desafío que implica el modelo de producción del TNC, el deseo de participar de la federalización de la gestión cultural, el recupero de la memoria social y cultural que la obra plantea al reinstalar una mirada crítica sobre la genética política de nuestro país, de la que hablaba recién.

T: ¿Por qué creés que "Los establos…" fue elegida para integrar el ciclo "El Cervantes produce en el país"?

VA: Muero por saber por qué fue elegida; sí puedo afirmar que el proyecto que presentamos estaba bien estructurado con una visión clara de lo que proponíamos y con una propuesta de staff y de elenco de peso. El montaje claramente fue posible por la existencia del programa y somos conscientes de que estos montajes son muy difíciles de concretar desde modelos de producción autogestiva o privada, tanto por la inversión como por la complejidad de su proceso de producción.

Creo que este tipo de programas de cogestión nacional y provincial son necesarios no solo por lo que aportan al desarrollo profesional de la escena nacional en el territorio, sino también porque permiten ampliar audiencias desde las acciones de gestión de público que acompañan al programa. Esperamos que el programa mantenga su continuidad y que continúe creciendo en sus dinámicas.

T: ¿Cuál es el estado actual del teatro de Mendoza, tanto oficial como independiente?

VA: En un 95% el teatro mendocino se desarrolla en modelos de producción autogestiva privada, con apoyo en su mayoría del INT; el oficial en términos de producción es casi inexistente, solo se produce en la comedia municipal de teatro de la Ciudad capital y en el elenco universitario de la Uncuyo (Universidad Nacional de Cuyo). En los últimos años las producciones han crecido en cantidad y en variedad de poéticas, desarrolladas por elencos concertados. El formato de dinámica de grupo o compañía estable ya casi no existe.

Hemos tenido como fenómenos recientes el gran desarrollo de la comedia musical y la improvisación como formato de espectáculo y las producciones de formato "comercial" ATP que hace unos años no tenían tanta presencia en la cartelera local. Estos emergentes conviven con los formatos de teatro alternativo, teatro comunitario, teatro para las infancias, el movimiento de titiriteros, teatro de sombras y danza teatro.

Se producen en la provincia alrededor de 100 espectáculos por temporada, los circuitos de circulación están básicamente en el Gran Mendoza y el desarrollo territorial de la escena es una deuda pendiente.

T: Además de tu caso en particular, ¿aparecen nuevos maestros que sigan la línea de quienes hicieron lucir la escena mendocina en el último siglo, por lo menos a partir de Galina Tolmacheva?

VA: Esa pregunta me lleva a la prehistoria. Eso me permite reflexionar sobre la debilidad del concepto de "maestro" desde el año 2000, por colocar una referencia de época; creo que ese tipo de vínculo se ha ido licuando y redefiniendo. En la actualidad los espacios y las instancias de formación pasan por el intercambio de experiencias. Creo que la búsqueda de referentes para la formación está vinculada a las resonancias y empatías que genera la producción artística de aquellos que ofrecen un espacio de formación. No observo que se coloque el acento en aspectos metodológicos, sino en las micropoéticas, sumado a una convocatoria vinculada a la identidad sexual y generacional.

En la provincia seguimos teniendo la instancia académica de la Facultad de Artes y Diseño de la Uncuyo, que está atravesando un recambio generacional importante. Tenemos múltiples propuestas de formación inicial y de perfeccionamiento en formato taller, un gran campo de teatro aplicado para adultos mayores e infancias. También hay propuestas de modelo academia desde el género comedia musical que se ha afianzado en los últimos años. En este punto la falta de desarrollo territorial también es significativo.

Las funciones de "Los establos de Su Majestad" -coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y el Ministerio de Cultura y Turismo del Gobierno provincial, con las actuaciones de Sandra Viggiani, Claudia Racconto, Fernando Mancuso, Daniel Encinas, Matías González y Pablo Díaz, se realizarán en el coliseo de Chile 1184 de la ciudad cuyana hasta el 26 de octubre. (Télam)