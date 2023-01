Angel Mahler y la orquesta BA Pops son los responsables de “Queen, sus mejores canciones”, un show que ofrecerá dos únicas funciones en el Teatro Radio City de Mar del Plata el 23 de enero y 6 de febrero.

La música de Queen y del inolvidable Freddie Mercury, será interpretada en formato sinfónico con una orquesta, los cantantes solistas Mauro Rocha y Andrés Ajamil, la soprano lírica Paula Almerares y coro.

Dirigido por Ángel Mahler, el show agrega nuevos componentes sonoros y texturas, tanto de las cuerdas como de los vientos, a la conocida y visitada música de la banda británica, famosa entre otras composiciones por "Rapsodia Bohemia", "Love of my Life", "We Will Rock You" y "Don't Stop me Now". (Télam)