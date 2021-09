La cantautora y actriz Vane Butera presentará su dos discos pandémicos el próximo 8 de octubre en el Ciudad Cultural Konex, donde le pondrá fin a los "dos años de espera" para reencontrarse con su público y "celebrar el principio del fin de esta especie de pesadilla apocalíptica que vivimos" con el coronavirus.

"Para mí no hay mejor festejo que la música. Va a ser una fiesta", sostuvo la artista, en diálogo con Télam, al conversar sobre la fecha en la que presentará "Adonde no me llaman" (2020) y "Changüí" (2021), editados en tiempos de coronavirus.

"Todos los shows grandes que me tocaron encarar tienen mucho trabajo atrás, mucha expectativa y laburo, pero este además tiene el condimento de una espera, no solo mía y de mi banda, sino también de la gente que me sigue desde hace mucho tiempo", añadió.

Luego de sacar su segundo disco en "pleno estallido de la pandemia y restricciones", Butera se metió a los pocos meses en el estudio, "fuera de todos los planes" a grabar uno nuevo que registró y compartió a través de un streaming con "un montón de gente alrededor del mundo" que pudo ver cómo lo grababan.

"El 2021 me encontró con dos discos que todavía no presenté, entonces este Konex es muy especial porque además de tener mucho trabajo y un equipo muy hermoso trabajando para que sea lo especial que sé que va a ser, tiene estos dos años de espera de reencuentro con el público", concluyó.

Se presentará en vivo con su banda completa, a la que se sumará un cuarteto de cuerdas e invitados sorpresa en una noche más que especial.

Tendrá la dirección musical de Javier López del Carril -productor de ambos discos - y una banda conformada por López del Carril, Fabián Miodownik, Carlos Britez, Matías Cadoni, Clement Silly, Mariano Malamud, Cecilia García Converti y otros.

Butera, en paralelo a su carrera musical, cuenta con un largo recorrido por teatro y televisión como actriz, destacándose en obras como "Hairspray" junto a Enrique Pinti con un papel que le valió incontables premios y nominaciones.

En televisión, formó parte del elenco de "Esperanza Mía", "Fronteras", "Sandro de América" y "Simona", entre otras. (Télam)