La llamativa reunión musical de carácter “Íntimo” entre Valeria Lynch y Mariano Martínez que los sábados 9 y 16 de octubre llegará al porteño Teatro Ópera tras haber recorrido Uruguay y otras ciudades argentinas, ratifica para la cantante la premisa de que “en el cambio está el crecimiento del artista”.

“Seguir proyectando, dar algo distinto y tomar estos desafíos antes que quedarme quieta es algo que puedo hacer porque mi público es tracción a sangre y absolutamente incondicional”, destaca Lynch durante una entrevista con Télam.

En el mismo sentido, la popular intérprete, de 69 años y más de medio siglo de trayectoria, grafica que “primero tomo la decisión y después veo qué pasa. Sigo adelante siempre aunque podría quedarme cantando solamente cantado ‘Mentira’ (uno de sus máximos hits), cosa que hago pero siempre con otras muchas cosas nuevas”.

Con esa impronta y en medio de las restricciones sanitarias que impuso la pandemia, Valeria y Mariano urdieron un espectáculo de canciones capaz de hacer convivir el ecléctico repertorio romántico de ella con el pulso rockero que el guitarrista, cantante y productor, de 51 años, exhibe desde mediados de los ’80 como parte de la banda Attaque 77.

El lazo amoroso entre ambos y la convivencia obligada fueron macerando el cancionero de “Íntimo” donde a guitarra y voz ambos repasan canciones que forman parte del repertorio de ella y de los discos de Attaque.

“Esta reunión fue surgiendo a través de los meses de confinamiento y debido a la actividad suspendida, así que armamos un estudio hogareño en la casa de Valeria y fuimos buscando canciones y fueron apareciendo versiones para algo que no sabíamos que sería y que surgió por la necesidad de comunicarnos en un momento tan difícil y derivó en un show por streaming que luego saltó al escenario”, repasa Martínez en charla con Télam.

La apuesta tuvo su bautismo en noviembre de 2020 en Uruguay con la primera serie de ocho presentaciones, en el verano pasó por Villa Carlos Paz, Tucumán, Rosario y Córdoba y volvió a cruzar el Río de la Plata y ahora ostenta dos funciones (los sábados 9 y 16 a las 20.30) en el porteño Teatro Ópera.

Télam: ¿Hay que culpar a la pandemia de esta travesura que los une?

Valeria Lynch: No le podría ningún nombre a esto que nos une más que al amor y el amor a la música y la admiración mutua. Si hay que culpar a alguien es a nosotros mismos, pero mejor nada de culpas porque estamos felices.

Mariano Martínez: La culpa la tiene la pandemia sin duda. Veníamos con un ritmo de trabajo intenso, con muchos años siempre de gira y de repente se generó un tiempo con el que nunca contamos y lo aprovechamos para hacer música nueva, escarbar un poco y con ese espíritu fuimos atravesando esta situación. La música nos ha salvado la vida en más de una oportunidad, este cable a tierra que tenemos por conectar con nuestra inspiración y nuestro amor por lo que hacemos. Fue una crisis atravesada de un modo amoroso.

T: ¿Cómo transitaron la parte más estricta del confinamiento?

VL: Como todo el mundo en casa y cuidándonos y redescubriendo nuevas cosas. Fue un parate que nos obligó a replantearnos, hicimos una huerta y empecé a cocinar, seguimos haciendo música y estudiando. Salimos airosos y fortalecidos de esa convivencia obligada.

T: ¿Cuánto los sorprendió conectar artística y personalmente a partir de conocerse para el disco “Extraña dama del rock”?

VL: Tenemos en común el amor por lo que hacemos, la pasión que le ponemos a cada cosa que emprendemos sin importar qué rótulo tenga lo que hacemos. Los dos aprendemos, nos estimulamos y somos cabeza abierta. Él no conocía música italiana y ahora estamos grabando un disco de baladas italianas que tiene mucha potencia.

MM: Conectamos naturalmente y no estamos tan lejos como pareciera porque yo, más allá de ser un músico rock, no estoy con el rock exclusivamente y lo mismo le pasa a Valeria, Nuestras inquietudes están bastante cerca y ambos somos como aprendices escuchando y buscando algo nuevo.

T: ¿De qué manera se manifestará en “Íntimo” el costado más rockero de Valeria y el más romántico de Mariano?

VL: Ni Mariano es tan rockero ni yo soy tan baladista. Somos dinamita y fuego y nos potenciamos. Los dos estilos están a flor de piel y nos fundimos muy pero muy bien. Parecemos agua y aceite y en ningún lugar lo somos pero menos en el escenario.

MM: El costado rockero de Valeria ha quedado plasmado en muchos momentos. El que no la conoce tanto cree que es una cantante de baladas pero abarca muchos estilos y al juntarnos estamos mucho con la canción y hay mucha melodía, nos sentimos en nuestra salsa.

T: ¿Cómo fue la primera reacción del público ante esta confluencia y qué respuesta esperan en este par de funciones en el Ópera?

VL: Lo que esperamos es aceptación porque el show es fantástico, contamos anécdotas y se convierte en un show musical-humorístico que funcionó muy bien en cada lugar donde lo hicimos.

MM: desde la primera vez que compartí escenario con Valeria en sus shows, me encontré con un público muy amoroso que me hizo sentir muy cómodo y querido. Los rockeros son un poco conservadores y le tienen miedo a cualquier cosa que no sea rock pero hay gente de rock que ama a Valeria. En el caso nuestro nos gustan esos volantazos y se arma un clima lindo donde conversamos con la gente.

T: ¿Cuánto cambian los clásicos de cada uno en este formato de a dos?

VL: Los clásicos son clásicos. Lo que cambian son los arreglos pero la esencia se mantiene. Y le agradezco a Mariano que haya hecho estos arreglos únicos e irrepetibles.

MM: Todos los temazos de Valeria tienen versiones que son fieles a su estilo pero con el condimento de haber sido hechas en un momento extraordinario. Es como ver qué es lo que hicimos en esta crisis. Y se ve tanto en la música como en las anécdotas.

T: ¿Qué canción del repertorio del otro no conocían tanto y han incorporado como favorita para este encuentro?

VL: En mi caso “Arrancacorazones” que es uno de los temas que están clavados en este nuevo “Íntimo”.

MM: “Antes de ti” es una canción que me encanta. Y “Mentira” genera un momento muy intenso y vibrante.

