“Una obra redonda”, la pieza que recorre a través del teatro y distintas artes los 25 años de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, despedirá el año el 28 de diciembre a las 22 en La Trastienda (Balcarce 420), del barrio porteño de Monserrat y se prepara para emprender una gira en 2022.

“Cuando tomamos contacto con el público después de las funciones nos pasa algo muy característico: los más grandes, los que tienen entre 40 y 50 años nos dicen que la obra los transportó a lugares donde alguna vez vieron a los Redondos, ya sea River o la Esquina del Sol”, contó Fernando Casas, a cargo de la producción artística y del guion de la obra.

También sostuvo que es interesante lo que pasa con el espectador más joven, aquel que nunca vio a la banda en vivo y creció con el mito o leyendo sobre lo que pasaba en vivo. “porque de algún modo pueden sentir que están dentro de un show de esos de los 80, al principio, cuando todo comenzaba”

Rutinas, performance, audiovisuales y banda en vivo conforman la puesta. un homenaje desde el teatro a la obra de la mítica banda argentina, pero también un recorte histórico del país entre 1976 y 2001, fechas del nacimiento y último recital de la agrupación liderada por el Indio Solari y Skay Beilinson.

Por su parte, la directora del espectáculo Vero Fucci expresó: “Creo que la obra transmite un pedazo de nuestra historia: te gusten o no los redonditos, seas ricotero, o no, hay cosas que te van a identificar, que te van a generar empatía y que te van a llevar a diferentes momentos de la vida, ya no de la banda, sino de cada una y de cada uno”.

Con 30 artistas en escena, la obra recrea momentos notables y conmovedores de la historia del grupo: la atmósfera se transforma y el público toma en el pulso de shows memorables y momentos que acompañaron diferentes generaciones.

El espectáculo que recibió buenos augurios del Solari, Beilinson y la mayoría de los integrantes de la banda, tuvo su estreno en septiembre La Trastienda con tres funciones a sala llena y luego giró por salas de San Justo, Morón, Monte Grande y La Plata. (Télam)