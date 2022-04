“Una Obra Redonda”, la pieza que recorre a través del teatro y distintas artes los 25 años de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, regresará a la escena porteña el próximo sábado a la medianoche en El Teatro Flores como parte de una noche dedicada al legendario grupo que incluirá la presencia de la banda tributo Superlógico.

El espectáculo que recibió buenos augurios del Solari, Beilinson y la mayoría de los integrantes del mítico e influyente conjunto, tuvo su estreno en septiembre pasado en La Trastienda con tres funciones a sala llena y luego giró por salas de San Justo, Morón, Monte Grande y La Plata, antes de regresar a la sala del barrio de Monserrat donde despidió el año.

Pero junto con la visita a la historia de Los Redondos entre 1976 y 2001, período en que se mantuvo unido y activo, la propuesta con 30 artistas en escena presenta un recorte temporal que refiere a la situación social y política del país.

La directora del espectáculo, Vero Fucci, expresó: “Creo que la obra transmite un pedazo de nuestra historia: te gusten o no los redonditos, seas ricotero, o no, hay cosas que te van a identificar, que te van a generar empatía y que te van a llevar a diferentes momentos de la vida, ya no de la banda, sino de cada una y de cada uno”.

MIRÁ TAMBIÉN El Bafici se muda al centro porteño y combina la presencialidad con el formato online

En el mismo sentido, Fernando Casas, a cargo de la producción artística y del guion de la obra, aportó que “cuando tomamos contacto con el público después de las funciones nos pasa algo muy característico: los más grandes, los que tienen entre 40 y 50 años nos dicen que la obra los transportó a lugares donde alguna vez vieron a los Redondos, ya sea River o la Esquina del Sol”.

Este año “Una Obra Redonda” volvió a las tablas el lunes pasado en Encuentro Club, de San Justo, y el sábado se sumará a Superlógico en el local rockero ubicado en Avenida Rivadavia 7806.

(Télam)