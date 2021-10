"Home Sweet Home Alone", una nueva versión y suerte de "reinicio" del clásico navideño "Mi pobre angelito" protagonizada por el británico Archie Yates llegará el 12 de noviembre a la plataforma de streaming Disney+.

Según informó el sitio especializado Vulture, Yates, que adquirió notoriedad luego de su adorable y simpático papel secundario como Yorki en "Jojo Rabbit" (2019, de Taika Waititi), interpretará en esta nueva propuesta a Max, un niño que al igual que el icónico Kevin McAllister encarnado por Macaulay Culkin en "Mi pobre angelito" (1990) y "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York" (1992), queda solo en su casa luego de que su familia lo olvidara al irse de viaje.

En las imágenes del trailer de la cinta que fue publicado hoy en redes sociales, se adelanta que los padres y hermanos del pequeño Max -de 10 años- parten hacia Tokio, tras lo cual el protagonista deberá enfrentarse a la amenaza de una dupla de ladrones interpretados por Rob Delaney ("Deadpool 2") y Ellie Kemper ("Unbreakable Kimmy Schmidt").

En lo que aparenta ser un intento de mantenerse fiel a la fórmula original e infalible del legendario guionista John Hughes, el director Dan Mazer -recordado por su trabajo como guionista en "Borat" (2006) y "Borat: Subsequent Moviefilm" (2020)- y el escritor Mikey Day apostarán nuevamente por la seguidilla de gags, caídas, golpes y humor ingenioso y para toda la familia al que apelaron sus antecesoras.

"Mi pobre angelito", que también contaba con la participación de Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard y Catherine O'Hara, se convirtió en un éxito de taquilla, posicionándose como la comedia de mayor recaudación hasta 2011 (con el estreno de "¿Qué pasó ayer? Parte II") y transformó a Culkin en una estrella infantil de Hollywood.

Luego de su secuela de 1992 -al igual que la primera, dirigida por Chris Columbus-, la franquicia se expandió con otros elencos en "Mi pobre angelito 3" (1997) y las películas para televisión "Home Alone 4: Taking Back the House" (2002) y "Home Alone: The Holiday Heist" (2012). (Télam)