El filme “Una casa lejos”, de la realizadora Mayra Bottero, que propone un relato íntimo y sensible con una mirada aguda sobre la vejez, la soledad y la marginalidad, llega este jueves al cine Gaumont, en Avenida Rivadavia 1635 de la Ciudad de Buenos Aires.

Protagonizada por Stella Galazzi, Carlos Rivkin, Valeria Correa y Alicia Muxo, la cinta aborda la historia de Graciela, una docente que ya tiene encaminada su jubilación para luego cumplir el sueño de mudarse lejos de la ciudad, pero sus planes se ven truncados al descubrir que su padre mantiene en secreto un peculiar vínculo con una joven que vive en la calle.

“Uno de los temas que más me interesaba era la situación de calle. Y, en ese sentido, pensar la solidaridad como un gesto político que termine con esa desigualdad tan atroz. No hablo de regalar la frazada que ya no usamos, hablo de abrir nuestras casas de par a par”, afirmó la cineasta en una entrevista con Télam, en ocasión del estreno de la película en abril pasado.

“Quería pensar la solidaridad como gesto político, es decir, como gesto transformador. Sobre todo, tenía la intención de alejar el concepto del marketing. En algún momento perdimos posesión de esa idea y se la adueñaron las empresas, las ONG empresariales, y cada vez que pensamos en la solidaridad lo sentimos falso”, agregó Bottero, hacedora también de “La lluvia es también no verte” (2015), documental acerca de la tragedia de Cromañón. (Télam)