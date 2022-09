Pato Lange y Gonzalo Aloras salen a pasear con cadencia “jazzy” por el Barrio Chino

Bajo una cadencia “jazzy”, con arreglos de vientos y fraseos de guitarra que remiten al soul y el funk, Pato Lange y el rosarino Gonzalo Aloras salen a pasear por el porteño Barrio Chino en el videoclip de “You Can Be The One”.

Se trata de uno de los cortes de “La misión”, tercer disco de Pato Lange, en el que intenta fusionar “rock argentino con atmósfera jazz, inspirado en Spinetta Jade y Miles Davis”, según palabras del propio artista.

La Chancha Muda y una miel de la que no comen las hormigas

La Chancha Muda explora su faceta más poética y surrealista en “La Colmena”, tercer anticipo de su próximo disco de estudio.

Se trata de una onírica balada rockera, que es acompañada de un videoclip dirigido por Octavio Lovisolo, plagado de imágenes alegóricas.

Pil del Villar viaja al pasado para recuperar el sonido de Los Faces y Motown

Producido por Jimmy Rip, Pil del Villar recupera el sonido de Los Faces, la banda en la que surgió Rod Stewart, y algunos arreglos de vientos característicos de Motown en su nuevo single “I Got You Stuck On My Mind”.

Pero el viaje al pasado del ex Don Adams no se queda allí y tiene su correlato en un excitante videoclip en el que se lo ve tocando ante una audiencia de la época, gracias a una combinación de imágenes, junto a una banda integrada por algunas caras más que conocidas en la escena del rock argentino.

Vale Acevedo describe los colores que aparecen con el amor en “Como vos”

En una pegadiza canción pop repleta de coloridas imágenes, Vale Acevedo recrea a nivel sonoro las sensaciones experimentadas cuando se produce química entre dos personas en “Como vos”, segundo single que anticipa su nuevo disco “Buenas noches terrícolas”.

El clima de la canción se refleja a la perfección en el visualizer que acompaña su publicación, a partir de animaciones y la lírica impresa.

Terapia cuenta una historia del lejano oeste pero del conurbano en “Bandolera”

Una vez más, Terapia da cuenta de su versatilidad estilística en “Bandolera”, corte de su futuro disco, en el que los sonidos del lejano oeste mutan hacia distintas fronteras estilísticas, con reconocible parada en el rap, gracias a la colaboración de la catalana Santa Salut.

La letra de la canción también juega con los cruces al narrar una historia que podría ser el guión de una road movie o un filme de Tarantino, pero con una protagonista oriunda del conurbano y con el interior del país como escenario. (Télam)