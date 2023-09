Una amiga de Silvina Luna reveló que durante los últimos momentos de vida la modelo le pedía "que la abrazara" y reiteraba que no se quería morir porque tenía "muchas cosas por hacer". Luna murió el jueves pasado, luego de padecer consecuencias severas en su salud producto de una presunta mala praxis del médico Aníbal Lotocki.

La ex finalista de Gran Hermano estuvo internada 79 días en el Hospital Italiano y, tras evidenciar un claro deterioro, su familia decidió desconectarla de los medios mecánicos, tras lo cual falleció a los pocos minutos. Milca Gili, amiga íntima de Luna, fue entrevistada en el programa LAM, que se emite por el canal América, y contó algunos detalles de los últimos momentos que vivió en el Italiano: "Compartimos mucho. Ahí me contó todo lo que le pasaba". "Silvina tomaba muchas pastillas, tomaba mucha agua. Yo la conocí con todo este tema", sostuvo la empresaria

"La acompañé hasta el final, mucho. La acompañé y la cuidé con Ezequiel. Era un cuerpo que cada vez estaba peor. Ella le agradecía a los médicos, le agradecía a todo el mundo. Ella no tenía bronca", expresó la joven. Finalmente, Gili decidió revelar una de las últimas frase que intercambió con la modelo, donde compartió que se refería a ella como "mi amor"

MIRÁ TAMBIÉN Asesinaron al rapero mexicano Lefty SM durante un asalto en su casa de Jalisco

Seguidamente, relató: "Me pedía que la abrazara, le pedía mucho a Ezequiel que la abrazara. Yo le pregunté en un momento: `¿querés vivir?` y ella me dijo: `Tengo muchas cosas por hacer`", contó. Por su parte, otras dos amigas se sumaron al recuerdo de Luna y revelaron los momentos compartidos con ella, ya que junto al hermano de la modelo, Ezequiel, se turnaban para estar a su lado durante la internación.

"Todos tocándola, dándole amor, poniéndole mantras, agarrándonos de las manos y diciéndole que estaba todo bien. Su despedida fue hermosa, dentro de todo el dolor que sentimos, porque estuvo rodeada de todos sus amigos y de su hermano", relataron Analía y Eugenia en diálogo con el programa "A la Barbarossa", que se emite por Telefe.

MIRÁ TAMBIÉN Flor Bobadilla Oliva y Abel Tesoriere, presentan Aromas del tiempo en el Margarita Xirgu

"Fue terrible ver su agonía. Los momentos de lucidez verse en un cuerpo que no le funcionaba, la desesperación de no poder avanzar para poder salir de ahí fue tremendo", sumó Analía. Por su parte, Eugenia se quebró al recordar los dolores físicos que padecía Luna en los últimos tiempos: "Era muy fuerte verla así... con lo poco que podía hablar nos decía que no aguantaba más, que era horrible y se preguntaba mucho por qué estaba pasando eso". CG/GAM NA