Una testigo que aportó su testimonio ayer en el juicio a Harvey Weinstein, acusado nuevamente por delitos sexuales tras haber sido condenado a 23 años de prisión por cargos de violación y agresión sexual, contó que el exproductor de cine se masturbó con ella contra su voluntad en su habitación de hotel durante un rodaje en 2003 y recordó haberse sentido "agradecida" de que no la violara.

Se trata de la exactriz Ashley Matthau, quien contó que, cuando ella tenía 22 años, Weinstein había abusado sexualmente de ella en un hotel en Puerto Rico, donde estaba filmando un pequeño papel en la secuela de "Dirty Dancing".

Matthau, que solía ser bailarina en el American Ballet Theatre, dijo que Weinstein se acercó a ella en el set y le pidió salir para hablar. Después de comentar que ella era bonita, le dijo que quería un "masaje desnudo" de ella, testificó Matthau. En ese momento, la actriz rechazó la propuesta diciéndole que estaba comprometida pero él le insistió que sería algo entre amigos, según consignó el sitio especializado Variety.

"Dijo que lo hizo con Gwyneth Paltrow, 'mira lo que le hice a su carrera'", contó Matthau, quien recordó haber llamado en ese momento a su madre y a su prometido para contarles lo sucedido y que ambos le habían dicho que pidiera ayuda, algo que no consiguió ni del coreógrafo ni de su productor de confianza.

Cuando regresó después de un descanso para comer, dijo que Weinstein la estaba esperando frente al plató con su entonces asistente, Bonnie Hung.

"En ese momento me sentí mejor sabiendo que no estaba sola", sostuvo, tras lo cual indicó que esa sensación se reforzó cuando Hung incluso le dijo que no se preocupara porque estaría con ella "todo el tiempo".

"Solo quiere hablar sobre proyectos futuros'", recordó Matthau que le dijo Hung acerca de lo que pretendía Weinstein.

Según el relato de Matthau, los tres entraron en una limusina y se dirigieron hacia el hotel donde se alojaba Weinstein y, al llegar, Hung se retiró.

Llorando en el estrado del juicio que se realiza con Weinstein en el banquillo de los acusados, Matthau recordó que el entonces productor de cine la empujó sobre la cama y le quitó la ropa.

"No es que estemos teniendo sexo; es solo acurrucarnos desnudos", le dijo y luego abusó de ella.

"No tenía idea de qué hacer. Estaba asustada", dijo. Según testificó la actriz, él se masturbó sobre ella, y eyaculó en sus senos y su cara.

"Recuerdo haberme sentido agradecida de que no me violara. Me limpié, me vestí muy rápido y salí corriendo", sostuvo.

La actriz será interrogada por la defensa hoy y al menos dos víctimas más subirán al estrado la semana próxima para brindar sus testimonios. (Télam)