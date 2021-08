(Por Nicolás Biederman) “Fatum” serie web de thriller psicológico con toques filosóficos protagonizada por figuras como Martina Gusmán, Claudio Tolcachir y Germán de Silva y que puede verse en las redes y la app del canal UN3, propone la historia de cinco personas que descubrirán que para cambiar sus vidas deberán pagar un precio acaso muy alto.

Compuesta por 24 capítulos cortos de 4 minutos, se trata de la ópera prima de los directores y guionistas Nahuel Torini e Ignacio Casaretto, quienes en conversación con Télam relataron que la ficción se propone indagar en el “tópico la casualidad vs. la causalidad” y la idea del control sobre la propia existencia.

Cinco historias, cinco personajes; cada uno con un misterioso hombre en común. Un vagabundo (Germán de Silva) que recibe sus visitas en un terreno ferroviario abandonado con la expectativa de un consejo, una ayuda que solo él puede brindar.

Un empresario acorralado, una periodista inmersa en la investigación de un crimen, una policía que quiere ascender en la fuerza, un jugador de fútbol dispuesto a cualquier cosa por triunfar, y un cura que deberá enfrentar la contradicción más grande de su vida: los cinco pedirán asistencia -como en el mito faustiano- sin saber lo que les depara.

MIRÁ TAMBIÉN Bizarrap acumula éxitos y sostiene su presencia entre lo más popular de YouTube

Lorena Vega, Edgardo Castro y Rafael Federman completan el elenco de la serie producida por Club de Cine, Digital In Motion, Rolling Films y el canal UN3, disponible ya en la plataforma www.un3.tv o en su app para dispositivos móviles y Smart TV.

Télam: ¿Cómo nace “Fatum”?

Ignacio Casaretto: Nace en una caminata por Belgrano con Nahuel en la que básicamente estábamos hablando de la vida y tirando ideas al aire. Luego recuerdo que vimos una de esas mesitas de ajedrez en una plaza chiquita y uno de los dos preguntó: "¿Te imaginás un vagabundo que reciba gente en un lugar inhóspito en el medio de la nada y ayude a esas personas a cumplir sus metas?".

Nahuel Torini: Claramente esa placita siniestra y solitaria en el medio de la noche fue la mayor inspiración para la serie. Encima se nos aparecieron siete gatos negros ahí mismo. Era imposible no hacer algo con esa imagen inquietante. Creo que lo que más nos incentivó a escribir es compartir los gustos por el thriller psicológico, y las historias que abordan lo fantástico desde una perspectiva profunda, casi filosófica.

MIRÁ TAMBIÉN El grupo Laberinto Masticable ofrece un nuevo “Zoompamento” este sábado por streaming

T: ¿Cuáles fueron los desafíos de llevar esa perspectiva casi filosófica a una narrativa apretada como la de una serie web de capítulos breves?

IC: Personalmente siempre me obsesionó el tópico de la casualidad vs. la causalidad, esa eterna duda de si todo está premeditado o realmente tenemos control en nuestras propias vidas. Creo que esa preocupación se ve reflejada en el personaje del vagabundo, que hace casi como un titiritero en las vidas de estas personas que no tienen idea alguna de con quién se metieron.

NT: El tener que ser breves fue una limitación que con el tiempo se convirtió en nuestra mejor herramienta. Descubrimos que debíamos ir directamente al hueso de la escena, entender por dónde se movía el conflicto narrativo del personaje, el formato no nos daba tiempo para tantos planteamientos y descripciones circunstanciales. Pienso que eso nos dio un entrenamiento increíble a la hora de escribir escenas.

T: El hombre misterioso encarnado por De Silva recibe a personas desgraciadas en busca de consejo y ayuda, y ellos y ellas a menudo acaban con un resultado agridulce, diferente al esperado. ¿Qué representa este personaje misterioso?

NT: El personaje de Germán funciona como un catalizador que acelera los cambios en los personajes. Una de las direcciones actorales que le dábamos era que su construcción se asimilara a lo que proponían los otros personajes, porque eso era él, un espejo que reflejaba la esencia humana de sus “pacientes”.

IC: Otra arista interesante del personaje es que siempre hace las preguntas correctas en el momento correcto, y así sus visitas revelan las partes ocultas de su inconsciente. Creo que esto tiene influencia de Jung por el concepto de sombra, ya que el vagabundo siempre pone sobre la mesa las facetas reprimidas en la personalidad de estos personajes, haciéndolos enfrentar con sus peores miedos.

T: Los capítulos están estructurados en torno a un diálogo 1 a 1 entre De Silva y cada uno de los demás. ¿Cómo trabajaron esos diálogos?

NT: Básicamente, pensamos el formato antes que la idea, queríamos algo que se pudiera acomodar a nuestras posibilidades de producción. Al principio la íbamos a filmar en la placita que mencionamos anteriormente, pero luego mutamos a algo más bello de filmar como es el Museo Ferroviario de Haedo.

Aprendimos escribiendo los diálogos, lo que se dice “en la práctica”, que necesitábamos por capítulo dos núcleos conflictivos para contar la historia que queríamos. Una vez que los encontrábamos, teníamos que reescribir toda la escena, enmascarando el conflicto para que no sean tan visibles los hilos de la escritura. Y cuando creíamos haberlo terminado de escribir, lo leíamos en voz alta varias veces para encontrar la palabra justa, cambiar una coma o cosas así.

T: ¿Por qué eligieron el formato de serie web?

NT: Queríamos experimentar este formato que cada vez va ganando más terreno. Hacer una serie que si alguien lo quisiera, la pudiera ver en el celu en un viaje de una hora. Cuando vimos series como “Tiempo Libre” y “Eléctrica”, sabíamos que queríamos hacer algo así, con esa duración y esa intensidad, porque son series que te las ves de un tirón, apenas termina un capítulo ya querés poner el siguiente.

IC: Considerando que los capítulos tienen una estructura de ritmo lento que se va acrecentando en la conversación para cerrar con un efecto fuerte, decidimos que este era el formato correcto. (Télam)