(Por enviados especiales).- Un documental sobre el expresidente de Bolivia Evo Morales, de quien se espera su presencia, es uno de los platos fuertes en una nueva jornada del 37mo. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en la que también Ricardo Darín presentará "Argentina, 1985" y recibirá un homenaje por su trayectoria.

El actor, así, viajó a Mar del Plata con doble programa: presentará la cinta de Santiago Mitre preseleccionada por la Academia de Cine de Argentina para competir en los Oscar 2023 y será reconocido por las autoridades del festival. Allí contará con la compañía de Cecilia Roth, ella misma homenajeada en la apertura del Festival, y de Dolores Fonzi, jurado de la Competencia Internacional.

Las dos actrices, además, se encuentran en la ciudad balnearia para promocionar en el único festival Clase "A" de la región -categoría que el de Mar del Plata comparte con muestras del calibre de Cannes, Berlín y Venecia, entre otras- la película "Las fiestas", de Ignacio Rogers, que se estrena a las 22 en el Teatro Colón. Junto a ellas estará el también protagonista Daniel Hendler.

Para hoy se espera la llegada a la ciudad de Evo Morales acompañando a “Seremos millones”, la película de Diego Briata y Santiago Vivacqua que se verá a las 19 en el Teatro Colón, en una jornada que amaneció soleada y con "runners" que coparon una vallada Avenida Peralta Ramos, en espera de la maratón anual que tendrá lugar mañana.

La película sobre Morales, que forma parte de la sección Proyecciones Especiales, es un documental que acompaña al expresidente boliviano durante la llamada “Caravana del regreso” en el retorno a su país, luego de estar exiliado en la Argentina junto a su vicepresidente, Álvaro García Linera, por el golpe de Estado que impuso a Jeanine Áñez como primera mandataria, en 2020.

Otro de los atractivos de este sábado estará a las 21 en el Cine Ambassador con la proyección de "El método Tangalanga", de Mateo Bendesky. Con el protagónico de Julieta Zylberberg y Martín Piroyansky, Bendesky cuenta la historia de Jorge, un oficinista que, luego de una sesión de hipnosis, descubre que tiene el poder de convertirse en el famoso Dr. Tangalanga.

"El proyecto nace a partir de una idea del productor. Él me invita a sumarme como director y la figura de Tangalanga me divertía mucho. A partir de que me sumo, trabajé en una reescritura del guion, y si bien la película homenajea al Doctor, no es una biopic", aclaró Bendesky a Télam.

"Para mí -explicó el realizador- es una alegría muy grande que tenga su estreno en Mar del Plata, festival al que le tengo mucho cariño y al que vine muchas veces. Es un festival con mucho contacto con el público y esta película esta pensada para ellos".

A su vez, a las 19.10 en el Paseo Aldrey se proyectará "Cross Dreamers", un documental dirigido por Soledad Velasco. La cinta cuenta la historia de vida de Ornella, Mabel, Mirna y Paula, hombres que durante toda su vida practicaron el cross-dressing a espaldas de sus familias, esposas e hijos.

"Su temprana fascinación por lo femenino, los años de culpa y el miedo las han llevado a tener una doble vida, pero ese mundo que tenían perfectamente armado empieza a desmoronarse", resume la sinopsis. (Télam)