La película “Un novio para mi mujer” será proyectada de manera gratuita el lunes 13 de febrero a las 20 en la sala Leonardo Favio del Complejo Gaumont, con la presencia de su director Juan Taratuto, en el marco del ciclo “Homenajes”, al cumplirse 15 años del estreno de la exitosa comedia protagonizada por Adrián Suar y Valeria Bertucelli.

La película cuenta como “El Tenso” (Suar), cansado de las quejas constantes de “La Tana” (Valeria Bertuccelli), su mujer, decide separarse pero como no quiere enfrentar la situación contrata al Cuervo Flores (Gabriel Goity), un profesional para que la seduzca y así no tener que enfrentarse a la situación.

“Un novio para mi mujer” fue la película argentina más vista en 2008, con más de 1.400.000 espectadores. Además, se hicieron remakes en deiferentes partes del mundo como en Corea del Sur (“All About My Wife”, de Min Kyu-Dong); en Italia (“Un fidanzato per mia moglie”, de Davide Marengo); México (“Busco novio para mi mujer”, de Enrique Begné); Chile (“Se busca novio para mi mujer”, de Diego Rougier); y la versión española, de Laura Mañá, recientemente estrenada.

Las entradas para ver la película en Taratuto el próximo lunes a las 20 en el Complejo Gaumont (Rivadavia 1635), se retiran en la boletería del cine el día de la función. (Télam)