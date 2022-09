"Cómo escribir una tesis", pieza escrita y dirigida por el platense Alejandro Santucci que se propone abordar desde el humor la cosmovisión boliviana-trans a partir del caso real de un travesticidio ocurrido en ese país, presenta sus dos últimas funciones del año los próximos dos lunes en el Teatro Área 623, del barrio porteño de Balvanera.

"La obra, más allá del humor, reivindica a una mártir con muchísimo respeto", advierte Santucci en declaraciones a Télam, en referencia al crimen de una persona indígena trans que el también actor y cantante conoció a través de "La Madonna de Sorata: Crónicas sobre indígenas homosexuales en Bolivia" (2015), de Edson Hurtado (2015), uno de los libros que inspiraron la obra.

“Mucha gente se acercó -continúa Santucci- y me dijo ‘¿esto es un caso real? no lo conocía’; mucha gente se enteró de este travesticidio xenófobo por la obra. Entonces hay algo de la obra que comunica, pero lo que yo no hago ni pretendo con mi forma de pensar el teatro, de escribirlo y hacerlo, es ir por el lado de la solemnidad y el golpe bajo. No elijo ese procedimiento. Hay algo ahí que no me cierra y no me convoca”.

Según explica el autor, en su enfoque influyó su experiencia en La Plata en Teatro x la Identidad y una conversación con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien remarcaba que había que “buscar con alegría” a los nietos y nietas que desconocen su identidad, que “el acto de búsqueda no sea solemne ni triste” y que “lo que hay que hacer es reivindicar las causas desde un lugar honesto”.

"Cómo escribir una tesis” parte de un encuentro de estudio: en un departamento de La Plata, Nahuel y Sofía colaboran con Gabriela en la escritura de su tesis de grado sobre el asesinato de minorías sexuales bolivianas, hasta que el objeto de la tesis se hace presente en el living.

"Conopoima es un hologramado cacique indio que otorga becas para su proyecto de alojamiento académico de residencia en la yunga boliviana. El encuentro con la otra que llevamos dentro operará sobre cada miembro del equipo cifrando un nuevo orden de cosas; porque una tesis es una aventura y porque alguien siempre estar adentro de alguien", cuenta la sinopsis de la pieza.

"El asesinato de la Madonna de Sorata es un caso real de travesticidio ocurrido en Bolivia hace algunos años, la víctima tenía 21 años. Una artesanía extraña que configura su poética sobre procedimientos que deforman el lenguaje académico y produce viñetas paródicas para ‘contar’ la estructura de una tesis. Forzando encuentros inesperados; voces indígenas y algunos guiños contemporáneos, intento configurar un territorio ficcional que ofrezca teatralidad utilizando la ‘investigación o tesis’ como motor de la acción y de la trama", amplía Santucci.

Con supervisión artística de la compañía "La espada de pasto" fundada por Ignacio “Nacho” Bartolone, y un elenco integrado por Lucía Adúriz, Sofía Boué, Sergio Calvo y Facundo Livio Mejías, “Cómo escribir una tesis” puede verse los lunes a las 20 en Teatro Área 623, con entradas a la venta en el siguiente enlace: https://www.eventbrite.com.ar/e/como-escribir-una-tesis-tickets-390828658037?aff=ebdsoporgprofile. (Télam)