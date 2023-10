U2 dedicó una de sus canciones a las víctimas del ataque de Hamas en Israel durante el recital que el último domingo realizó en Las Vegas, Estados Unidos.

El cantante de la emblemática agrupación irlandesa dedicó "Pride (In the name of love)" a los espectadores asesinados en el festival israelí Supernova durante el ataque.

“Cantamos para ellos. Nuestra gente, nuestro tipo de gente, gente de la música. Gente juguetona y experimental. Nuestro tipo de gente”, señaló Bono durante una actuación reportada por el portal Variety.

Cuando comenzó el primer verso de la canción, el cantante cambió el primer verso para referirse a la masacre en Israel en lugar de la muerte de Martin Luther King Jr a la que originalmente remite.

“Temprano en la mañana del 7 de octubre, el sol sale en el cielo del desierto. Estrellas de David, te quitaron la vida pero no pudieron quitarte el orgullo”, cantó.

Después de dirigir a la multitud, enfatizó: “A la luz de lo que ha sucedido en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia parece algo ridícula… Incluso ridículas, nuestras oraciones siempre han sido por la paz y la no violencia. Pero nuestros corazones y nuestra ira, ya sabés hacia dónde apunta. Así que cantá con nosotros… y con esos hermosos chicos en ese festival de música”.

Hasta este lunes por la mañana se habían recuperado más de 260 cadáveres del escenario del evento, según reportes de la prensa internacional. (Télam)