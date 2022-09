(Por Solange Levinton) La muerte de un padre y el vínculo complejo de tres hermanos que deben tomar las riendas del millonario negocio familiar es el puntapié de "Limbo", la serie de elenco internacional protagonizada por la española Clara Lago y los argentinos Mike Amigorena y Esteban Pérez, que se estrenará el próximo 28 de septiembre por la plataforma Star+.

"Me gusta pensar esta serie como un viaje", dijo Clara Lagos a Télam sobre el arco narrativo que recorre su personaje, Sofía Castelló, una joven heredera que, tras la muerte de su padre (Enrique Piñeyro), se ve obligada a suspender una vida despreocupada y glamorosa en España para enfrentarse con su pasado en Buenos Aires.

"Ella -explicó la actriz madrileña de "Ocho apellidos vascos"- parte de un lugar muy desconectado de sí misma, frívola, niña rica, party girl, irreverente y caprichosa, pero la tragedia la obliga a replantearse su lugar y descubrirse a sí misma".

El vínculo con sus hermanos (Amigorena y Pérez) y los secretos de su padre marcan el ritmo de este thriller familiar que, a medida que avanza, va develando una faceta desconocida de la protagonista.

Dirigida por Agustina Macri ("Soledad") y Fabiana Tiscornia ("La reina del miedo") esta serie que fue la única producción latinoamericana seleccionada para participar en la competencia oficial de la cuarta edición de Cannes Series celebrada en octubre pasado (de la que se fue con las manos vacías), fue desarrollada creativamente por la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat ("Competencia oficial", "El hombre de al lado").

Su elenco internacional se completa con Rebeca Roldán ("The Mallorca Files"), Geena Román ("Veneno"), Andrés Gil ("El amor menos pensado"), Michel Noher y Andrea Frigerio, con la participación especial de la actriz española Carmen Maura.

En junio pasado, en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires, los tres protagonistas conversaron con Télam.

Télam: ¿Cómo fue encarnar un personaje como Sofía que, en principio, no genera mucha empatía con el espectador?

Clara Lago: Para mí, como actriz permite darle una complejidad y una humanidad a un personaje que fácilmente podría estereotipar y actuar solo la carcasa, la superficialidad. Pero cuando encaro cualquier personaje me gusta entender profundamente la personalidad, porque siempre pienso que hay una razón de ser. Como actriz intento acercarme lo más posible a comprender el universo interno del personaje para que cualquier cosa que haga o diga pueda entender desde dónde.

Esteban Pérez: Creo que eso es una de las grandes virtudes de la serie: que está contada desde un lugar muy sensible y los personajes plantean una contradicción que me gusta ver como espectador.

T: ¿Cómo definirían ese vínculo con los hermanos mayores?

Mike Amigorena: Es una relación de mucho tiempo atravesada por instancias desfavorables, de poco entendimiento y frialdad. En el caso de mi personaje, Ignacio Castelló, es un hombre que tiene que respetar mandatos por miedo a no ser aceptado o a que se desmorone todo lo que se construyó, entonces el miedo se refleja como prepotencia, es peyorativo, no se permite la sensibilidad y todo eso hace a una forma vincular totalmente desgastante. Está acostumbrado a reinar junto con su padre y con la llegada de su hermana después de mucho tiempo se empieza a movilizar porque se encuentra con una mujer empoderada, con verdades que él tapó.

EP: Mi personaje, Andrés Castelló, es el hermano del medio y transita un viaje oscuro como un naufragio porque se empieza a redescubrir con la llegada de su hermana pero también vuelven los fantasmas que tiene por la culpa de un hecho del pasado.

T: El implante coclear (implante auditivo) que tiene Clara y que le permite desconectarse del entorno cuando quiere es abordado en la serie como un superpoder, ¿qué aporta esa mirada sobre una condición que podría ser considerada una discapacidad?

MA: Narrativamente es poesía, es uno de los componentes que tiene la tira cuando ella se desconecta del mundo y no solo el espectador empieza a disfrutar de la mirada de ella, si no que se siente más humano y ahí empieza el acercamiento entre el personaje y el espectador, es una vuelta de tuerca. Narrativamente es una manera muy atractiva y poética de abordarlo.

CL: Me gusta que sea inclusivo porque es algo que forma parte del personaje pero no se hace hincapié en eso: Realmente esta es una historia donde la hipoacusia está ensamblada dentro de la narrativa sin que esté forzado. Es una parte más del personaje y me parece más bonito que así sea y que esto se normalice. (Télam)