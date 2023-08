Luego de su consagratoria gira latinoamericana y su show del pasado viernes 25 de agosto en el Luna Park, junto al guitarrista Steve Hackett, Genetics, la banda local tributo a Genesis, se presentará el próximo 5 de diciembre en el porteño teatro Gran Rex, en un show celebratorio por los 50 años del emblemático disco "Selling England By the Pound".

Se tratará de una oportunidad única de escuchar en vivo con una asombrosa fidelidad clásicos como "Dancing With The Moonlight Knight", "I Know What I Like (In Your Wardrobe)", "Firth of Fifth" y "Cinema Show", entre otros cortes incluidos en la famosa placa de 1973 del legendario grupo inglés.

Si bien muchas de estas canciones ya fueron interpretadas en la serie de conciertos que Genetics brindó junto al guitarrista original de Genesis, cabe destacar que fueron abordadas de la manera en que se habían ejecutado en el disco en vivo "Seconds Out", de 1977, que ofició de excusa para estas presentaciones que desembocaron en el reducto de Corrientes y Bouchard.

Entre las diferencias pueden encontrarse, por ejemplo, que el viernes pasado en "Firth of Fifth" se omitió la característica introducción de piano que inspiró a toda una generación a estudiar ese instrumento y también desalentó a otros tantos por su extrema complejidad.

MIRÁ TAMBIÉN Los Rolling Stones dan pistas de un nuevo disco para septiembre a través de un anuncio en un diario

Pero también se prevén algunos ajustes debido a que para diciembre ya no estará presente Hackett, por lo que seguramente los roles en la guitarra se repartirán de manera distinta.

Genetics está conformado por el cantante Tom Price, de asombroso parecido en su timbre vocal con Peter Gabriel; el baterista Daniel Rawsi; el guitarrista Leo Fernández; el tecladista Horacio Pozzo y el bajista y guitarrista Claudio Lafalce.

"Selling England By the Pound" es no solo uno de los discos más relevantes en la historia de Genesis, sino también una de las piezas claves del rock progresivo de los años `70.

El disco fue registrado cuando el grupo alineaba a Gabriel, Phil Collins en la batería, Tony Banks en teclados, Mike Rutherford en bajo y guitarra, y Steve Hackett en guitarra.

MIRÁ TAMBIÉN Nicki Nicole en el Movistar Arena: una multitudinaria fiesta de cumpleaños con mucho cotillón

Además de las canciones mencionadas, la placa se completa con "More Fool Me", cantada por Collins; la épica "The Battle of Epping Forest"; "After the Ordeal" y "Aisle of Plenty", que también pudo escucharse en los recientes conciertos de Genetics junto a Hackett.

(Télam)