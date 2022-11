A pesar de su breve paso por la casa de Gran Hermano, Martina Stewart Usher se convirtió en una de las participantes más polémicas y, luego de quedar eliminada por el voto negativo del público, se enteró del revuelo que se generó en las redes sociales, donde fue acusada por las familias de sus exalumnos por maltrato.

"Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym", publicó una usuaria de Twitter el día del debut de la nueva temporada del reality

Mientras que otra se mostró indignada por su ingreso al programa: "¡Que salga ya! Esta basura de persona maltrató a nuestros hijos.

Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierda, mogólicos, down, etc. Cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos"

En Instagram muchos internautas pidieron que la sacaran de la competencia por estas acusaciones.

Y en su primera visita al debate del programa, Santiago Del Moro le contó lo que había ocurrido fuera de la casa más famosa del país y que, si bien ninguna denuncia fue presentada formalmente ante la Justicia, influyó negativamente en su imagen pública

"No sé nada al respecto, no tengo el celular conmigo", se limitó a responder, visiblemente incómoda.

Otro de los motivos por los que fue duramente criticada por los televidentes fueron los comentarios homofóbicos que hizo en su presentación del reality, donde señaló que le daban "asquito" las personas bisexuales.

"Yo sabía que con eso picanteaba, que era algo que iba a chocar, pero no es algo que pienso. Fue algo para la presentación para que haga ruido", se excusó la joven de 25 años. Sin embargo, reconoció que se está "deconstruyendo".

"Fui a un colegio de monjas, para mi siempre fue mamá y papá no había otra opción", señaló y aseguró que está trabajando sus prejuicios con su psicóloga

Además destacó que dentro de la casa se relacionó con María Laura "Cata" Álvarez, quien está en pareja con otra mujer, y fue cuestionada por los integrantes del panel por este comentario. MBC/KDV NA