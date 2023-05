El conductor radial y televisivo Jorge Rial reapareció hoy en televisión en su programa "Argenzuela", de la señal de cable C5N, en el cual narró los sucesos sobre su salud que vivió en Colombia la semana pasada.

"Era un lugar calentito al que yo quería ir, pero algo me agarró y volví", dijo Rial sobre el momento posterior que vivió tras sufrir el infarto. "Estuve 10 minutos... Yo tuve muerte súbita", aclaró profundamente afónico producto de la intubación.

Mientras continúa con su recuperación en Buenos Aires, Rial pasó a visitar a sus compañeros de programa, un día después de hacer lo propio en Radio 10, y repasó sus días de "angustia" que padeció en Bogotá.

"Sentí un dolor en el pecho que nunca había sentido. A los 15 minutos del dolor, me fui a bañar. Y el dolor no pasaba. 'Esto es mas de lo que y ocreía', pensé", dijo Rial y comentó queen ese momento llamó a su cobertura médica.

Pese a pedir que le envíen una ambulancia, el conductor, que se encontraba junto a su pareja María del Mar Ramón, decidió que lo llevaran a hospital.

"Colombia tiene un gran sistema de salud y me salvaron la vida. Me atendieron como a cualquier ciudadano colombiano", dijo, tras lo cual rememoró: "El electrocardiograma dio bien", pero prefirió esperar el anállis de encimas. "Entró un medico y me dijo: 'Tengo malas noticias, usted está transitando un infarto'".

Rial, que ya tenía un stend puesto, explicó que mientras lo preparaban para ponerle uno nuevo, sufrió el infarto.

El conductor llegó a esa internación del 29 de abril y tras recibir el diagnóstico, el periodista entregó los números de teléfono de sus hijas Rocío y Morena y de su médico de cabecera Guillermo Capuya para que los pusieran al tanto de la situación antes de ingresar en una fase de sedación que se prolongó durante 14 horas hasta encontrar el diagnóstico de "paro cardíaco con muerte súbita".

El conductor recién regresará a su actividad profesional, tanto en Radio10 como en C5N, cuando termine su recuperación física: "Me tengo que recuperar físicamente para volver porque estoy muy cansado y me cuesta mucho caminar cinco cuadras. Estoy comiendo mucho mejor, bajé casi siete kilos, perdí un kilo por día en la UCI. Tengo que recuperar peso, masa muscular y la voz. También debo hacer ejercicios porque es una recuperación lenta", detalló ayer en la radio.

(Télam)