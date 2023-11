Luego de una gira de más de cien conciertos agotados en distintas ciudades del mundo la banda de tributo a Queen "Dios salve a la reina" festeja sus 25 años de carrera con un concierto el próximo 2 de diciembre en el Anfiteatro Municipal de Rosario.

Después de visitar Japón, Europa, y Latinoamérica, la banda argentina liderada por Pablo Padín, Ezequiel Tibaldo, Dani Marcos y Matías Albornoz propone una recorrida sin respiro por la carrera de Queen, desde 1973 a 1995, con temas icónicos como "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You" o "We Are The Champions".

Desde sus inicios en 1998, "Dios Salve a la Reina" se propuso mantener el legado de Queen recreando, no solo su música, si no también la personalidad de Freddie Mercury, los vestuarios, la iluminación y los efectos especiales.

En su vigésimo quinto aniversario, el grupo continúa consolidándose como una de las bandas tributo más importantes del mundo, honrando el legado de una de las agrupaciones más influyentes e icónicas de la historia.

El show se realizará el 2 de diciembre a las 21.30 en el Anfiteatro Municipal (Avenida Belgrano 100 bis) y las entradas se encuentran a la venta en https://www.ticketek.com.ar/

(Télam)