Luego de anunciar el año pasado en medio de una gira su retiro de los escenarios por problemas de salud, el español Enrique Bunbury tiene listo un nuevo disco de estudio que se llamará "Greta Garbo" y como anticipo dio a conocer "Invulnerables", el primer corte de esta producción.

El disco estará integrado por una serie de composiciones en la que se mezclan "la rabia y la decepción" por haber tenido que abandonar definitivamente los shows en vivo y "un atisbo de esperanza" ante la posibilidad de seguir creando música, según explicó el propio artista a través de un comunicado de prensa.

"En bastantes de las canciones incluidas en el disco aparece una mezcla de inquietud y entusiasmo ante algo que podríamos denominar el síndrome Greta Garbo. La famosa actriz sueca, decidió abandonar la escena cinematográfica a la edad de 36 años, en el cénit de su carrera. Las circunstancias me hicieron pensar en que, aunque siguiera escribiendo y componiendo, alejarme de los escenarios, provoca una distancia con el público no del todo deseada. Este álbum es una respuesta al trauma sufrido durante todo este período", apuntó el exlíder de Héroes del Silencio.

"Greta Garbo" promete ser su disco más personal hasta el momento, registrado de manera analógica junto a una banda integrada por Adán Jodorowsky en el bajo, Raoul Chichin en la guitarra, Victor Mechanick en los teclados y Guillo Morales Vitola en la batería.

"Grabado en el Desierto de los Leones de México, de manera analógica, en cinta y sin claqueta. Músicos encerrados tocando juntos en una habitación, con la new wave, el soul y Ziggy Starudst en las coordenadas", proclama el anuncio oficial de "Invulnerables", el primer corte de difusión que es acompañado por un videoclip.

"Siempre es difícil para un artista resumir o explicar una obra. Todos los álbumes que grabé son hijos de su tiempo y de las vivencias que rodearon la grabación y la composición. Suenan así por las circunstancias que precedieron y acompañaron la escritura y la interpretación de los mismos. Un álbum es una experiencia interpersonal, dependiente del equipo técnico y humano y la localización geográfica durante el proceso creativo y el registro sonoro", aclaró el artista español.

Bunbury había lanzado en 2020 dos discos: "Posible", en mayo; y "Curso de levitación intensivo", en diciembre; y sobre el final de 2021 presentó "El Puerto EP".

Una vez levantadas las restricciones por la pandemia de coronavirus, se aventuró en su primera gira en casi tres años, la cual coincidía con los 35 años de su debut discográfico junto a Héroes del Silencio; pero un problema en sus pulmones lo obligaron a dar por finalizada su carrera sobre los escenarios.

"Con todo Sold Out, tanto en México como en Estados Unidos, subirme al escenario se fue complicando día a día y cada vez más. Mis problemas físicos incluían una tos compulsiva y nocturna, que me impedía dormir y destrozaba la garganta y una extraña sensación de arena en los pulmones. Psicológicamente, cada día suponía escalar nuevos ochomiles, en un reto imposible. Finalmente, cancelamos todos los shows restantes y, desesperado, decidí aceptar que no podría subirme más a los escenarios en esas condiciones", recordó al respecto. (Télam)