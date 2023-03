Tras agotar en apenas tres horas los tickets para su show del 24 de noviembre, Red Hot Chili Peppers agregó una nueva fecha para el 26 de ese mes en el estadio River Plate.

Las entradas para el segundo concierto de la banda californiana en este regreso a nuestro país estarán disponibles desde las 10 del miércoles 29 de marzo, a través del portal All Access.

Los shows en Argentina del cuarteto integrado por el cantante Anthony Kiedis, el bajista Flea, el baterista Chad Smith y el guitarrista John Frusciante se enmarcan dentro de una gira mundial que también incluye a Europa y Estados Unidos para la celebrar sus 40 años de trayectoria.

Sin embargo, el grupo también cuenta con dos nuevos álbumes para mostrar editados en 2022, Unlimited Love” y “Return of the Dream Canteen”, primeros registros tras el regreso de Frusciante a la banda en 2019, luego de diez años de ausencia..

La primera visita de Red Hot Chili Peppers al país fue en 1993, en el estadio de Obras, en pleno furor de su emblemático disco "Blood, Sugar, Sex, Magik", que contiene clásicos como "Give It Away" y "Under the Bridge".

Tras ese desembarco, la banda regresó en siete ocasiones, la última de ellas en 2017 en el marco de Lollapalooza Argentina.

Los rumores por la etapa sudamericana del tour no pararon de crecer desde noviembre del año pasado, cuando se viralizó un video del baterista de la banda, Chad Smith, asegurándole a un fan argentino que volverían a tocar en el país en el 2023.

Las fechas anunciadas a comienzos de marzo en Brasil ilusionaron aún más a los fans locales, tal como quedó demostrado con la velocidad con que se agotaron las entradas para la primera fecha en River. (Télam)