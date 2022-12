El espectáculo de percusión del grupo británico Stomp, que a inicios de los 2000 visitó un par de veces Argentina llegando a sonar en el Luna Park porteño, dejará de actuar en Nueva York en enero de 2023 después de 29 años en la cartelera del teatro musical.

Creado en 1991 en Brighton, Inglaterra, país donde dejó de presentarse en 2018 tras 15 años en el West End, su salida de los teatros neoyorquinos se inscribe en el impacto de la pandemia en las boleterías teatrales.

La producción dejará la zona conocida como "Off Broadway", paralela al famoso circuito teatral de la ciudad, debido a una "reducción en las ventas de entradas", se informó a los medios locales.

El final de las puestas de Stomp se suma al cierre "El fantasma de la ópera", el musical más longevo de Broadway con 35 años, que se despedirá en abril venidero, y a las salidas "Dear Evan Hansen", "Come From Away" y "Tina", también afectadas por la recesión generada por la Covid.

(Télam)