Su primer acercamiento a la obra de Leonardo Favio, a quien considera su "mayor referente argentino", significó para Toto Ferro el descubrimiento de "un nuevo tipo de cine" y la llegada de una voz que parecía hablarle ya sea para acompañar su derrotero personal o como un guía que a veces obraba desde el "inconsciente" para ayudarlo a crear su disco, "Mansión Helada".

Con un cortometraje inspirado en "Nazareno Cruz y el Lobo", dirigido por Federico Tachella y coprotagonizado por Ferro y Cecilia Roth, la obra no solo logra condensar sus "dos mundos" sino que además le otorga una dimensión más perdurable frente a las nuevas formas de consumo de la música.

"En vez de Maradona es Leonardo Favio para mí. Con su música también, me parece muy poderoso y muy transparente con su sufrimiento, y eso siempre se agradece de otro artista, porque uno cuando está sufriendo necesita una contención en algún disco, película o libro. Cuando ves que una persona está creando desde el sufrimiento y está siendo transparente con eso lo agradecés. Por eso también es que sentís que te están hablando a vos y te sentís identificado. Al final todas las personas estamos tristes", sostuvo.

Télam: ¿En qué momento del proceso del disco te cruzás con "Nazareno Cruz y el Lobo" (1975)?

Toto Ferro: Había visto un par de películas de Robert Bresson y de Jean-Luc Godard antes, pero cuando vi por primera vez "Nazareno Cruz y el Lobo" fue como descubrir un nuevo tipo de cine, uno que había sido hecho en Argentina, que es lo que más me sorprendió. Y ahí, inevitablemente, como cuando ves películas o leés libros que te gustan mucho, aparece algo muy lindo: empezar a ver la vida con el filtro de esas obras, así que desde aquella primera vez me empezó a influenciar inconscientemente y después apareció en mi obra sin buscarlo.

T: ¿En qué se conecta la película de Favio con "Mansión Helada?

TF: Lo hicimos con el mayor respeto pero también con la impunidad que siento que es como Favio hizo la película, que está cargada de un montón de otras cosas pero siempre siendo un poco inocente, y eso es lo que la vuelve tan linda y tan de verdad por más que sea muy fantástica. Y es un poco lo que hicimos nosotros, pedir prestado y haciéndonos cargo desde un lugar más inocente. En el disco y en el corto hay un montón de textos de Favio que yo fui agarrando, porque sentía que era una voz que me estaba hablando a mí, que le estaba hablando a lo que me estaba pasando o me pasa en mi vida. Me sentí muy representado por eso y me parecía hermosa la idea de que alguien 40 años atrás haya pasado por las mismas cosas que estoy pasando yo ahora en un mundo muy distinto. Es como si Tachella y yo sintiéramos que Favio nos hablaba desde el pasado. En honor a eso lo hicimos, aunque también sacando referencias de otros lugares y partiendo de ahí para crear una historia nueva con los tiempos que corren ahora.

T: ¿Cómo fue reencontrarte con Cecilia Roth en este corto?

TF: Volver a trabajar con Cecilia fue hermoso y muy distinto a lo de "El Ángel", que fue una película que se rodó en condiciones más profesionales o burocráticas. Y acá éramos dos jóvenes divirtiéndonos y jugando, haciendo lo que se nos dé la gana, probando cosas en un plan mucho más libre y relajado. Y eso me permitió ver jugar como una niña a quien yo había conocido como una estrella, que es una capa. Verla desde ese lugar, me sorprendió mucho. (Télam)