El filme “Top Gun: Maverick”, de Joseph Kosinski protagonizado con Tom Cruise, fue elegido el mejor filme de 2022 por la National Board of Review of Motion Pictures, que agrupa a directores, críticos, académicos y profesionales del sector audiovisual de los Estados Unidos, que también premió a la belga “Close”, de Lukas Dhont, como la Mejor Película Extranjera.

Por su parte “Argentina, 1985”, de Santiago Mitre con Ricardo Darín y Peter Lanzani, se alzó con el Premio NBR a la Libertad de Expresión junto a “All the Beauty and the Bloodshed”, de Laura Poitras.

El relato que aborda el juicio a las juntas militares de la última dictadura, también se ubicó dentro de las cinco películas extranjeras destacadas del año, junto a la surcoreana “Decision to Leave”, de Park Chan-wook; la polaca “EO”, de Jerzy Skolimowski -proyectadas en el Complejo Gaumont en la reciente Semana de Cannes en la Argentina; la alemana “Sin novedad en el frente”, de Edward Berger; y la francesa “Saint Omer”, de Alice Diop.

En tanto Steven Spielberg como Mejor Director por su trabajo en “The Fabelmans”.

El National Board of Review of Motion Pictures realizará su gala de entrega de premios el próximo 8 de enero en el famoso restaurante Cipriani, de la ciudad de Nueva York. (Télam)