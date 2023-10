La comedia “Tootsie”, protagonizada por Nico Vázquez, cerró anoche en el porteño Teatro Lola Membrives su primera temporada de 180 funciones con un total de 180.000 espectadores, dando forma a un suceso que anunció su regreso a esa sala desde el 4 de enero.

Inspirada en la película dirigida y producida por Sydney Pollack en 1982, con guion de Murray Schisgal y Larry Gelbart en base a una historia de éste y Don McGuire, la cinta fue adaptada con éxito en 2018 al teatro en Chicago y un año después en Broadway por Robert Horn junto a canciones compuestas en 2019 por el estadounidense David Yazbek.

La versión argentina fue escrita por Fernando Masllorens y Federico González del Pino, contó con la dirección de Mariano Demaría y la también destacada actuación de Julieta Nair Calvo.

En el final de la última función, Vázquez presentó un nuevo video parodia del de Whitney Houston a partir de su clásico “Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)” en donde anunció la continuidad de la puesta a partir de enero próximo.

MIRÁ TAMBIÉN Federico Beilinson Ensamble y Luz Maggio en los Jueves Vivos del Argentino platense

(Télam)