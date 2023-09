La siguiente es la lista de premios oficiales del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires que hoy entregó su palmarés.

Competencia Internacional de largometrajes de Ficción

MEJOR PELÍCULA: Trenque Lauquen, de Laura Citarella (Argentina)

MEJOR DIRECCIÓN: Laura Citarella, por Trenque Lauquen (Argentina)

MEJOR GUIÓN: Coral Cruz (española), por El castigo (Chile-Argentina)

MEJOR ACTRIZ: Antonia Zegers (chilena), por El castigo (Chile-Argentina)

MEJOR ACTOR: Cesar Bordón (argentino), por Carbón (Brasil-Argentina)

MEJOR FOTOGRAFÍA: Sviatoslav Bulakovskyi, por Klondike (Ucrania-Turquía)

MEJOR ARTE Y VESTUARIO: Lorena Ventimiglia y Ana Casariego (Arte) y Julieta López Acosta (vestuario) por Bill 79 (Argentina)

MEJOR MONTAJE: Maryna Er Gorbach (Ucrania), por Klondike (Ucrania-Turquía)

MEJOR DISEÑO SONORO: Tiago Cardoso y Dinis Henriques, por Mendirek (Turquía)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL: Gabriel Chwojnik, Ramiro García Morete y Lautaro Barceló por Trenque Lauquen (Argentina)

ACTRIZ REVELACIÓN: Thea Ehre, por Till the end of the night (Alemania)

ACTOR REVELACIÓN: Jean de Almeida Costa, por Carbón (Brasil-Argentina)

Competencia Internacional de largometrajes de Documental

MEJOR DOCUMENTAL: Sebastián Moro, el caminante, de María Laura Cali (Argentina-Bolivia)

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO: Ciudad a la espalda, de Paola Rodas Ziadé (Ecuador)

MEJOR GUION: Ulises de la Orden por El juicio (Argentina)

MEJOR DIRECCIÓN: Robin Dimet, por Sami's Odysseys (Francia)

MEJOR FOTOGRAFÍA: Manuel Abramovich por Pornomelancolía (Argentina-Brasil)

MEJOR DISEÑO SONORO: Valeria Fernández y Gabriel Real por Clorindo Testa (Argentina)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL: Gabriel Chwojnik, por Clorindo Testa (Argentina)

Competencia Internacional de Cortometrajes

MEJOR CORTOMETRAJE: Big Bang, de Carlos Segundo (Brasil-Francia)

MEJOR DIRECCIÓN: Sharon Lockhart por Eventide (Estados Unidos)

MEJOR FOTOGRAFÍA: Arturo Maciel por Nostalgia para el lago (Paraguay-Argentina)

MEJOR DISEÑO SONORO: Bulan Sepi (Media luna) (Malasia)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL: Bulan Sepi (Media luna) (Malasia)

PREMIO A LA INNOVACIÓN ARTÍSTICA: Aribada, de Simon(e) Jaikiriuma Paetau

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO A LA MEJOR ACTUACIÓN: Isabella Mejía por Mi playa privada (Perú)

Competencia Ventana Bonaerense de Largometrajes de Ficción y

Documental

MEJOR FICCIÓN: La Barbarie, de Andrew Sala

MEJOR DOCUMENTAL: Cruzar el muro, de Fabio Vallarelli y Mercedes Escusol

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO: Sean Eternxs, de Raúl Perrone

MEJOR DIRECCIÓN DE FICCIÓN: Andrew Sala, por La Barbarie

MEJOR DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL: Fabio Vallarelli y Mercedes Escusol, por Cruzar el muro

PREMIO A LA INNOVACIÓN ARTÍSTICA EN DOCUMENTAL: Avompla, antes de Navidad, de Adriana Lewczuk

Competencia Maratón de Cortos Ventana Bonaerense

MEJOR CORTOMETRAJE: A través de mí, cruzo las fronteras de su memoria, de Daniela Silicz

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO: Gigante en la llanura, de Conrado Taina

MEJOR DIRECCIÓN: Iván Bustinduy, por Carga animal

(Télam)