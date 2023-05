Esta es la lista de todos los ganadores de la septuagésima sexta edición del Festival de Cannes, que arrancó el pasado martes 16 de mayo y concluyó hoy.

Palma de Oro: "Anatomie d'une chute", de Justine Triet

Gran Premio del Jurado: "The Zone of Interest", de Jonathan Glazer,

Premio a la Dirección: Tran Anh Hung por "La passion, de Dodin Bouffant"

Premio del Jurado: "Fallen Leaves", de Aki Kaurismaki

Premio al Guion: Sakamoto Yuji por "Monster", de Horikazu Kore-eda

Premio a la Interpretación Femenina: Merve Dizdar por "Les Herves Seches", de Nuri Bilge Ceylan

Premio a la Interpretación Masculina: Koyi Jakusho por "Perfect Days", de Wim Wenders

La Cámara de Oro (a la mejor ópera primera de todo el festival): "Inside the Yellow Cocoon Shell", de Thien An Pham

Palma de Oro al mejor cortometraje: "27", de Flora Ana Buda.

Premios a la sección Un Certain Regard

Premio Un Certain Regard: How to Have Sex", de Molly Manning

Premio New Voice: "Augure", de Baloji

Premio Ensamble: "Crowrá", de João Salaviza & Renée Nader Messora

Premio Freedom: "Goodbye Julia, de Mohamed Kordofani

Premio a la Dirección: Asmae El Moudir por "The Mother of all Lies"

Premio del Jurado: "Les Meutes", de Kamal Lazraq.

Premios no oficiales

Premio Fipresci Competencia Oficial: "The Zone of Interest", de Jonathan Glazer

Premio Fipresci Un Certain Regard: "Los colonos", de Felipe Gálvez

Premio Fipresci a secciones paralelas: "Levante", de Lillah Halla

Premio Ojo de Oro a los documentales: "Four Daughters", de Kaouther Ben Hania y "The Mother of All Lies", de Asmae

Premio de Cine de Arte y Ensayo de CICAE: "La chimera", de Alice Rohrwacher

Mención especial Premio Cine de Arte y Ensayo: "Fallen Leaves", de Aki Kaurismäki

Premio Ecuménico: "Perfect Days", de Wim Wenders

Mención especial Premio Ecuménico: "The Old Oak", de Ken Loach (Télam)